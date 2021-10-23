港鐵金鐘站新扶手電梯明啟用　可一覽車站擴建部份天窗及藝術品

港鐵昨日（22日）宣布，東鐵線過海段終延誤至明年6月至7月通車，由紅磡延長至會展站及金鐘站。港鐵於facebook專頁表示，明天（24日）起將開放未來東鐵線月台層的新扶手電梯，接駁站內港島線及荃灣線的月台層。乘客使用新扶手梯時，將可率先看到金鐘站擴建部份的天窗設計，以及在擴建部份中庭的藝術品。至於原本來往該兩層的兩組扶手電梯，則會暫時停用。
南港島線乘客到金鐘站後，要先上一層，經未來東鐵線月台層（即L5層）後，可轉乘另一組跨越兩層的電梯，抵達荃灣線往荃灣方向及港島線往堅尼地城方向的月台層（L3層）。現時服務中的兩部跨越兩層的扶手電梯，則因應可由金鐘站L5層直達L3的新扶手電梯啟用，於明日同日暫停使用。
港鐵指，車站會安排人手協助乘客適應新安排，而新扶手電梯可看到金鐘站擴建部份的天窗設計，以及懸掛在中庭的新車站藝術品。
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