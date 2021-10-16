鄧炳強撐立法禁辱執法者：現法例門檻較高　23條立法研納間諜罪

特首林鄭月娥曾稱正研究辱警罪的保障範圍，或向下屆立法會匯報進展。 保安局局長鄧炳強接受傳媒訪問，指有警員或公職人員執行職務時被辱罵，除打擊執法外，也培養出不守法的意識，支持研究立法規管侮辱公職人員的行為。



鄧炳強又指，《港區國安法》未能涵蓋《基本法》23條中的大部分罪類，加上市民看到香港出現顏色革命或危害國家安全的情況，相信大部分人認同有必要就23條立法。



鄧炳強：辱警助長不守法意識

鄧炳強稱，除了警員外，很多公職人員在街上執法也遭辱罵，例如食環署人員等，「我哋見到呢啲（辱罵）行為，真係打擊咗公職人員執法，某程度上亦培育咗不守法意識，有人會覺得不守法好威，係咁鬧你都無嘢。所以我覺得真係要諗辦法處理，立法係其中一個考慮方式。」他指現時雖有阻礙公職人員執法等現成罪行，但入罪要求較高。

若民意反對23條會擱置？信立法會可反映

保安局正研究23條立法涵蓋間諜罪，鄧炳強在另一專訪中指，香港早在2019年已出現間諜活動，又舉例指「12港人案」中，李宇軒及陳梓華的認罪案情，顯示有前外國情報人員進入本港報館工作。他相信在中美角力下，間諜活動不會停止，「我認為呢個威脅唔會停止，如果有人認為威脅會停止可能係有啲天真。」

鄧續稱，目前市民理解國家安全是迫切，相信是推行23條的最佳時機，強調政府會解說清楚，最重要是獲得整體社會支持。被問到若民調顯示反對的人比較多，是否會不推動23條立法，鄧炳強指社會上很多人持不同看法，會做適當的諮詢，相信市民的意見會在立法會反映出來。