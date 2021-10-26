全球供應鏈混亂　食品業界指雪藏雞翼供港量減少　料加價逾一成

疫情肆虐，航運亦見延誤，全球供應鏈混亂。香港食品委員會主席吳永恩今（26日）於港台《千禧年代》表示，疫情導致船期失準、貨櫃價格高企，以及人手不足等，均進一步令成本上漲。

吳永恩指出，雪藏雞翼等食品供應量明顯減少，預料會加價一成至一成半；至於食米因有合約約束，相信售價不會「大上大落」。惟全球供應鏈料待疫情完結後，始望明朗化。



疫情肆虐，航運亦見延誤，全球供應鏈混亂，對本港亦有影響。(資料圖片)

吳永恩表示，受疫情影響，現時貨運船期不準，「以前航班好準，唔相差半日，𠵱家可能遲一星期都有。」貨櫃運輸成本亦上升，「3000蚊一個貨櫃，搶到2萬蚊」。他續說，內部因素亦涉人民幣價格上升，故總體而言，來貨價成本均見增加。他又補充，供應鏈亦受不同範疇影響，包括開工人手不足、碼頭起卸快慢等，亦是成本上升其中原因。

吳永恩指，冷凍雞翼等食品供應明顯減少，料會加價1成至1成半。(資料圖片)

至於對供港食品影響，他指出，冷凍雞翼等食品供應明顯減少，「成本上升，一定會轉嫁消費者」，料會加價一成至一成半。至於有報道指大米亦有影響，他則表示，本港大米大多由越南、泰國等地供港，雖然成本上升，但由於雙方有簽署合約，「唔會有大上大落」，且本港有食米管制，設適當儲存期，相信對本港供應及價格情況影響不大。

他又指，現時全球供應鏈混亂，主要與疫情相關，目前難料何時始能回穩，「都要等到疫情停咗。」

麥當勞9月11日突然宣布，脆香雞翼將視乎分店的供應，於未來數天陸續缺貨。隨後已恢復供應。（Facebook截圖）