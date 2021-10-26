新冠疫苗｜衞生署︰香港存在病毒流入風險　明開會討論接種第三針

新冠肺炎疫情爆發以來，香港截至10月25日累計錄得12,328宗確診個案。衞生署及醫院管理局今日（26日）舉行簡報會，分析全球與本地新冠病毒個案最新趨勢。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，截至10月17日，有193個國家或地區向世衞報告出現DELTA變種病毒，顯示變種病毒相當流行。而採取與病毒共存策略（如除當地社交距離以及放寬入境措施）的國家，新增個案急劇增加，直言香港會流入病毒的風險是「絕對存在」，萬一變異病毒株在香港社區散播，將對未接種疫苗群組帶來大規模爆發風險，呼籲市民盡快接種新冠疫苗，預防流感加新冠病毒的雙重夾擊。

另外，專家明日（27日）將開會商討接種第三針新冠疫苗事宜。



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衞生防護中心總監徐樂堅、傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會，公布全球與本地新冠病毒個案最新趨勢。衞生防護中心表示，今年5月以來，本地確診處於非常低水平，逾95%確診屬輸入個案，平均每日約4至5宗輸入個案。過去一個月共有130宗輸入個案，當中114宗（約87%）涉及L452R及N501Y變異病毒，當中34%涉及Delta變種病毒，個案主要來自菲律賓、巴基斯坦、印尼，亦有小部份個案來自英國。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，香港會密切留意新型「AY.4.2」Delta變種病毒（俗稱Delta Plus病毒）個案發展，香港目前未有相關個案。截至10月25日，本港約459萬人已接種首針疫苗，合資格接種人口接種率68.2%；打齊兩針者佔合資格接種人口比例約65%。

如有任何海外地方改變防控策略，個案係可以上升得好快，變異病毒株散播，病毒如果進入香港社區，對未有接種疫苗保護群組係會造成好大規模嘅爆發，加上併發症、死亡率等等，我諗後果將會係好嚴重！ 衞生防護中心總監徐樂堅

徐樂堅直言，「希望香港市民越高接種率越好嚟講，仍然有一段距離」，而年長人士打針比例較低，如60至69歲接種率僅59%、70至79歲為40%、80歲以上僅14%，但年長人士患新冠後死亡率及出現併發症比率相當高。他憂慮萬一變種病毒在港散播，未接種者較易出現嚴重併發症。

衞生防護中心總監徐樂堅。（鄭子峰攝）

徐樂堅重申，「病毒流入香港風險絕對存在，因為海外地方係越嚟越多個案出現」，提醒年長人士衡量是否接種時，除考慮接種副作用，亦須考慮未有接種下受感染的風險，「大家重點留意疫苗副作用，但忽略唔打疫苗感染咗個病之後，係會有更加嚴重嘅情況，死亡率、併發症都有好清楚數據。」

正審視科興降低接種年齡門檻至3歲的資料

疫苗生產商科興，10月中已向衞生署提交資料，建議將接種年齡門檻降至3歲。徐樂堅表示，正審核有關數據，將交予專家委員會審視。另當局正研究是否需要修訂出院標準。

至於香港是否會安排接種第三針？徐樂堅指，科學委員會及專家顧問團正審視接種第三針的本地及海外成效數據，以及大學研究，疫苗專家組明天將開會討論，商討第三針接種安排，料明天可公布建議。

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至於政府場所強制使用「安心出行」安排，徐樂堅說，衞生署會按情況作適當處理。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則表示，醫管局會豁免12歲以下或65歲以上人士，進入醫院需使用安心出行，相信已包括大部份沒有智能電話的群組，並重申醫管局以治療病人為優先考慮，會提供彈性安排。

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