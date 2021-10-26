優才書院小學已辭職校長被捕　涉虛假理由批出及提取1060萬

將軍澳及旺角直資小學優才(楊殷有娣)書院小學部校長聶敏今年5月突然辭職，校董會向家長發出通告，臚列聶涉違反教職員專業操守，校方5月初發現部份單據異常，初步調查後已交警方處理，並向教育局報告。



警方今晚（26日）證實於本月20日早上在將軍澳區拘捕一名43歲姓聶男子，涉嫌「盜竊」，已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。案情指懷疑有職員在2018年9月至今年4月期間以虛假理由批出及提取該校的款項，涉及金額約1,060萬元。



優才(楊殷有娣)書院小學部校長聶敏被捕，涉虛假理由批出及提取1060萬元。（資料圖片)

校方５月初發現部份單據異常

《香港01》5月18日報道，優才(楊殷有娣)書院校監向全體師生及家長發通告指，月初學校發現部份單據異常，立即展開調查，17日召開緊急校董會會議，並即時接納小學部校長聶敏引咎辭職。校監當時指事件純屬小學校長個人職業操守問題，不涉及學校整體運作及發展，校方將全面檢視學校行政和財務管理，改善日後運作。

而校董會亦在「涉嫌違規事件聲明」稱，管理層發現校長聶敏疑涉違反教職員專業操守，行為失當，財務管理紊亂，缺乏交代。經校董會初步調查，已交警方處理。

聶敏曾回覆《香港01》：件事已交有關人士處理

聶敏當時回覆《香港01》承認已辭職，暫不評論事件，「件事處理緊嘅，交咗畀有關人士處理，我暫時唔評論住。」

他在2004年加入優才書院，曾擔任班主任、才華班老師、校隊教練、德育副主任、活動主任、對外聯絡主任等，並任教中文、常識、普通話和中史等科目，並於去年9月起擔任小學部校長

直資小學優才(楊殷有娣)書院小學部校長聶敏疑涉違反教職員專業操守，行為失當。（資料圖片）

警方以涉嫌「盜竊」拘捕聶敏

警方今晚表示，５月接獲一學校的代表報案，指懷疑有職員在2018年9月至今年4月期間以虛假理由批出及提取該校的款項，涉及金額約1,060萬元，案件由將軍澳警區重案組跟進。

經深入調查後，警方人員於10月20日早上在將軍澳區拘捕一名43歲姓聶男子，涉嫌「盜竊」，他已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。