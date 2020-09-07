優才小一首輪面試改為提交個人學習檔　家長課由10堂縮減至4堂

優才（楊殷有娣）書院小學部2021/22年度小一入學申請已截止，申請人數與上年度接近，都是約3,000多人申請，在當中取錄120人。因為疫情關係，今年的面試亦有特別安排，首輪面見直接取消，改為收Portfolio作篩選進入下一輪，校長聶敏表示，第二輪將安排在十一月至明年二月份之間進行，如果到時情況許可，仍希望以面見形式去進行面試。

Portfolio看多元才能與成績

聶敏作為優才（楊殷有娣）書院小學部今年新上任的校長，服務優才17年的他直言上任後最大挑戰便是小一新生招收的安排。根據以往優才的小一面試安排，第一輪會是學生的個人與小組討論環節，主要是透過一些玩具，如砌積木觀察考生是否合群、自律，同時又會跟考生說說話，看看他們能否表達自己。而面試後學生更可去特設的充氣彈床設施玩樂，而校方亦直言只是純粹是玩樂用途，沒有隱藏任何評核。但今年礙於疫情，校方宣布取消第一輪面見，改為收Portfolio篩選。

校長聶敏直言：「不改以拍片形式是不希望增加家長及同學負擔，而拍片亦較難看出實際情況，短片容易『公式化』，如一月份疫情未受控，才會考慮拍片形式。而Portfolio篩選方面，主要是透過觀察小朋友的特質與多元才能以及中英數方面的表現。」

如拍片取代面試 校長希望內容是......

優才（楊殷有娣）書院小學部校長聶敏

在沒有疫情的情況下，優才的第二輪主要是面見家長為主，亦有少部分學生有機會進入第三輪，即與校長直接面見，但今年情況特殊，第二輪有點濃縮的感覺，校長聶敏指，第二輪的面見，學校會根據疫情的情況，提前兩星期通知申請者來學校面見，申請者會在一日內進行個人、小組及家長面見環節，亦預料不會作第三輪面見，不過以上安排都是基於疫情受控才可順利進行，萬一疫情再次爆發，校長亦想好拍片內容的大方向，主要是希望同學講故事以及與家人互動的畫面，從中觀察與篩選。

家長課程10堂減至4堂

優才一直有個傳統，通過第一輪的家長須參加一個家長課程，並且出席率要達八成才可以進入第二輪面試，這個家長課程為期8個月，合共10堂，每堂2小時。而疫情下，家長課程亦有所調整，會由合共10堂減為4堂，每堂時數則不變。第一階段預計只能網上進行，通過Portfolio篩選的申請人，家長會先上一節家長課程；而完成一月份的面試後，部分家長便會獲邀參與餘下的三節課堂。

喜歡好學的學生

校長聶敏認為優才十分看重同學的閱讀習慣以及同學有沒有好學的特質，優才的同學都喜歡上學，停課期間校長也收到不少學生的電郵詢問「幾時先可以返學」，因此，如果學生展現出喜歡學習的話，會是一個優勢。

校長舉例，以往負責面見的教師曾反映，有同學會在問答環節時，答完老師的問題後舉一反三，反問老師一些有趣的問題，而這些問題或許沒有甚麼邏輯性，但卻是一種聯想，亦可以看出同學對學習有興趣的跡象。

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