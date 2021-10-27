新冠疫苗｜51歲男子打針後14日內死亡　上周33宗異常事件報告

本港新冠疫苗接種率尚未達7成，接種年齡有機會下調。衞生署於10月24日的過去一星期，共接獲33宗打針人士的異常事件報告，亦接獲一名51歲男子曾於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，但沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



有青少年接種新冠疫苗後，出現心肌炎症狀，政府於9月尾公布，12至17歲青少年接種一劑復必泰可獲視為已符接種規定。衞生署指，至十月二十四日晚上十一時五十九分的過去一星期，接獲的33宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告中，並沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。累計有6,250宗異常事件報告，佔接種總劑量的0.07%。

同時段內，衞生署則接獲一宗14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名51歲男子，署方指，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。新冠疫苗計劃接種至今，曾出現47宗曾經於離世前14日內接種疫苗的個案，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會。(張浩維攝/資料圖片)

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，截至10月24日已總結26宗死亡個案與接種疫苗沒有因果關係，初步認為19宗沒有關聯，兩宗仍待獲取更多資料作評估。