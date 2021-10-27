新冠疫苗｜政府將公佈打第三針安排　專家：接種科興長者應優先

全球不少地區都開展接種第三針新冠疫苗，本港亦預計今晚（27日）會有定案，專家已建議65歲或以上長者及免疫系統較差或受損人士要率先補打第三針。本港暫餘600萬劑疫苗，有專家指出，科興疫苗的抗體水平下跌較快，接種該疫苗的長者及免疫系統受損人士，應優先打第三針。



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衛生防護中心轄下的聯合科學委員會今日開會討論打第三針安排，料亦會審視科興接種年齡可降至3歲。據了解，已接種科興的65歲以上長者及免疫系統有問題人士，因抗體水平較低，會優先獲安排打第三針，打復必泰的長者則稍後安排，至於其他年齡群組是否會安排打第三針相信要再討論。

政府早前訂購的復必泰疫苗已經全數運抵香港，截至昨日數據，尚餘178萬劑；科興疫苗尚餘222萬劑存貨，即兩款疫苗共餘400萬劑，連同未到港的200萬劑科興，本港有600萬針「彈藥」。以專家提到的65歲或以上長者計算，目前有95.9萬人已接種疫苗，未計免疫系統受損者，即要補針的長者已佔去16%未用疫苗。

雖然本港餘下不足二百萬劑復必泰疫苗，呼吸系統科專科醫生梁子超表示，全球初期出現疫苗供應緊張，現時情況已逐漸紓緩，明年亦可能有第二代保護力更高的疫苗，相信不會出現搶針情況，如有需要政府可到時考慮增購疫苗。

《香港01》綜合香港醫院藥劑師學會會長崔俊明及梁子超醫生，拆解六個打第三針常見疑問：

1)問：甚麼群組應率先注射第三針疫苗？

答：65歲或以上長者、免疫系統受損人士，他們打針後產生的抗體水平較一般市民低，特別是早前接種科興疫苗的市民，因科興下跌的水平比復必泰疫苗快，而香港疫情平穩，毋須跟從以色列安排將補針年齡下降至50歲。

若普通市民檢驗血清抗體後發現陰性，政府亦可考慮安排他們打第三針，但不建議刻意驗抗體，因為抗體下跌跟疫苗能否保護接種者出現嚴重病徵，無必然關係。

2)問：何時需要接種第三針？

答：打完第二針之後半年，若接受過器官移植的人士因免疫系統較弱，理應注射第二針後28日就要打第三針，一般人以兩針為完成接種，他們就要三針才有足夠保護。

3)問：第三針應接種同款還是「溝針」？

答：接種科興疫苗市民的保護率較低，可考慮轉打復必泰疫苗，而打復必泰疫苗人士則就可以繼續打同款疫苗。

崔俊明表示，第三針副作用跟頭兩針接近。（資料圖片 / 高仲明攝）

4)問：第三針副作用會否較頭兩針多？

答：補針後抗體水平會上升，但外國情況顯示，打第三針的副作用跟頭兩針相似，都是針口紅腫、輕微發燒等。

5)問：本港的復必泰疫苗僅餘178萬劑，是否足夠未接種人士、補針，甚至接種年齡可能下降至5至11歲小朋友之用？

答：5至11歲小朋友注射復必泰疫苗的成份及藥瓶都不一樣，「劑量係大人嘅三份之一，個藥瓶可能要抽10針到，咁個樽都要轉一轉，承受到抽10針的程序，否則可能有影響」，因此要重新付運到港，不會分薄已經到港的復必泰疫苗存量。他同意170萬劑未必足夠使用，港府可能需要再訂購少許復必泰疫苗，現時藥廠生產速度已經加快，相信供應逐漸穩定。

6)問：政府是否需要急於增購疫苗？

答：明年可能有第二代保護力更高的疫苗，相信到時會供應穩定，不會有搶針情況。