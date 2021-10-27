新冠疫苗｜總接種劑次突破900萬　單日3,600人打第一針

社區疫苗接種計劃踏入244日，亦踏入倒數35日。政府表示，今（27日）有約8,500人打針，當中有約3,600人注射第一針，較昨日（26日）略多200人，至今累計約460萬人已打第一針。另外，兩款疫苗的總接種劑量達9,007,948劑，終於突破900萬劑關口。



+ 3

累計460萬人已打疫苗

今日全日共有約8,500人接種疫苗，打首針有3,600人，較昨日略增200人，當中1,700人注射科興，1,900人注射復必泰。至今累計有4,601,077人已打第一針，接種率維持於68.3%。

總接種劑次破900萬大關

至於接種第二針的，今日約有4,900人當中，2,400人接種復必泰，2,500人打科興。至今共有4,406,871人已打齊兩針，佔合資格人口65.4%。另外，疫苗接種總劑次已累計達9,007,948劑，終於突破900萬大關。

另外，昨日有1宗由醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，病人因接種疫苗後出現常見副作用而送院，現時情況穩定並已出院。