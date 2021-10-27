新冠疫苗｜專家倡免疫系統失調、60歲以上、高風險者　需打第三針

衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會今日（27日）舉行聯席會議，商討打第三針事宜。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，免疫系統失調的人士，包括癌症病人、愛滋病患者、風濕病人等，都需要接種第三劑疫苗。



另外，60歲或以上的長者，以及「高風險暴露」人士，包括跨境司機、檢疫酒店職員、機場或機組人員等，如之前接種科興疫苗，都建議打第三針，並可轉打復必泰。假如本身是接種復必泰，則在打完第二針的6個月後，可打第三針，但不建議轉打科興。



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衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，衞生防護中心總監徐樂堅、兩個科學委員會主席劉宇隆，以及許樹昌於會議後會見傳媒。

曾打科興市民 需打第三針時可溝針復必泰

許樹昌表示，免疫失調的人士，包括有患癌症、曾接受器官移植人士、患愛滋病、患有風濕病等而又需要服食抑制免疫系統的人士，都應該接種第三劑疫苗。他表示，相關人士在接種第二針疫苗後，應相隔四星期才打第三針；假如本身是打科興的，可以考慮轉打復必泰，因為文獻顯示抗體水平會更高，不過強調科興並非無效。

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許：已打復必泰人士 第三針不建議打科興

許樹昌續指，60歲或以上的長者、「高風險群組」如醫護人員、前線工作人員包括跨境司機、機組人員、酒店工作、長期病患者等，同樣應打第三針。如相關人士之前已打兩針科興，可以在6個月後打第三針，亦同樣可考慮轉打復必泰。至於打了兩針復必泰的同類人士，他表示同樣可於第二針後的6個月打第三針，但不建議轉打科興，因為未見會出現更佳效果。

過往新冠肺炎康復者，只需接種一劑疫苗。許樹昌表示，雖然他們的抗體水平可維持更長時間，但始終會下跌，而且可能有需要出國，故可以於接種第一針後的6個月，考慮打第二針，詳情可與醫生商討。

香港即將踏入冬季，將面對流感病毒。劉宇隆表示，建議新冠疫苗與流感疫苗之間，應相隔最少14日才接種。他表示，本港不跟隨世衛更新的指引，並非指世衛錯誤，純粹是評估香港情況後，認為香港有足夠時間安排，毋須急於接種。他又稱，此舉有助區分可能出現的反應或副作用，並強調日數可彈性處理。

問到何時推行注射第三針，徐樂堅表示，會「有序地做」，在現時全球疫情的流行情況，認為需要盡快推出，「唔會等好耐，好快就會推出。」他又表示，如打齊二兩針的市民夠多，便需再計算之後多少劑第三針疫苗；暫時亦無計劃需強制打第三針。

另外，近日政府收緊新冠患者的出院標準，包括要求他們出院後再隔離兩星期。徐樂堅表示，此舉是減低患者復陽，為社區帶來的風險，希望將風險拉到最低。