中大與大灣區學術機構簽備忘錄　中聯辦：港校應擔當共建灣區角色

政府近年大力推動本港院校在大灣區內地城市辦學及進行科研合作，特首林鄭月娥今日（28日）在中文大學粵港澳大灣區發展論壇以視像方式致辭時表示，內地過去兩年批出超過3.7億人民幣予香港的大學及科研機構進行研發項目及建立實驗室，當中科研資金有接近一半來自廣東省，廣州市及深圳市，為推動粵港澳科研合作提供有利條件。

中聯辦教育科技部部長蔣建湘現場致辭時強調，目前國家戰略需要大灣區，香港院校更應擔當共建大灣區角色，建設人才高地。



中聯辦教育科技部部長蔣建湘表示，香港院校在推動大灣區發展中擔當重要角色。（胡家欣攝）

段崇智代表中大與灣區機構簽一系列創新創業合作備忘錄

在發展論壇上，中大校長段崇智與多個大灣區內地城市的官方、科研及學術機構，簽署一系列創新創業合作備忘錄。

林鄭月娥：內地為推動粵港澳科研合作提供有利條件

林鄭月娥視像方式致辭時表示，內地過去兩年批出超過3.7億人民幣予香港的大學及科研機構進行研發項目及建立實驗室，當中科研資金有接近一半來自廣東省，廣州市及深圳市，為推動粵港澳科研合作提供有利條件。

她又表示，今年國家開展十四五規劃，支持香港建設創科中心，更好融入國家發展大局，並首次將深港河套納入大灣區合作平台。她指，政府會以全新思維發展創科，又提到本月公布的《施政報告》，多項措施與創科相關，完整創科生態圈，包括科研、融資、生產及市場化，令創科成為新的經濟動力。

中聯辦蔣建湘：國家戰略需要大灣區 香港院校應一同建設國家人才高地

中聯辦教育科技部部長蔣建湘在現場致辭時表示，香港院校在推動大灣區發展中擔當重要角色，演變分為三個階段：合作、融入和共建。他指，第一階段是回歸初期，香港已有院校到大灣區內發展及合作，站在香港角度是支持內地發展。

特首林鄭月娥表示，內地過去兩年批出超過3.7億人民幣予香港的大學及科研機構。（胡家欣攝）

到第二階段，2019年《粵港澳發展規劃綱要》公布後，推動本港院校到內地合作辦學，最近兩年香港主要院校都有與大灣區合作，例如香港大學設深圳分校、城大東莞校園等，反映香港院校深入融入大灣區及發揮所長。他指，目前國家戰略需要大灣區，香港院校更應擔當共建大灣區的角色，建設人才高地。