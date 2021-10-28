中電蔣東強：正與政府商討來年電費　新燃氣機組對電費影響輕微

近月國際能源價格飆升，連帶本港兩電燃料調整費亦大幅上漲，明年電費加價壓力增。中電總裁蔣東強今日（28日）表示，電費價格受一籃子因素影響，包括營運成本、銷售情況及國際能源價格等。中電目前正與政府商討來年電費，有結果會適時公布。

被問到新燃氣發電機組會否令電價上升，蔣回應指新機組D1成本約60億元，資產壽命達35年，將分長時期入賬，故對電價影響輕微。



中電今日就新燃氣發電機組D1舉行開幕典禮，蔣東強其後接受訪問指，由於燃氣機組D1及D2壽命同樣很長，故可分長時間入賬，料對電費影響輕微。至於近月國際燃料價格飆升，蔣指，中電會密切監察情況，希望新技術可加強燃料效率。

蔣東強又提到，會尋找區域合作機會。他解釋中期減碳首要是積極發展本地發展可再生能源，惟本港面對不少限制，「希望眼光放遠啲，放大去區域合作引入零碳能源。」他強調區域合作同樣是希望引入可再生能源，「但不能夠排除核電，因為氣候變化係刻不容緩，要盡快將碳排放減低」。

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至於離岸風場方面，他指，中電目前正進行前期可行性研究及早期設計，由於希望「估算造價準確啲」，故未有相關資料。現時目標是在2024至2028年發展計劃中，可將項目交予政府審批。他又指，由於天然氣國際價格波動，雖然可再生能源資本投資較高，但不需燃料費用，「將來電價波動性都可以減低。」

他又表示，未來工作將集中在可再生能源及區域合作引入更多零碳能源，並認為「綠色氫能」未來發展空間很大，故重點是提升現有燃氣設備，發展至可使用氫能發電。