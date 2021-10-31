萬聖節｜《魷魚遊戲》紅衣人持玩具槍入蘭桂坊　警截查後放行

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（31日）為疫後第二個萬聖節，大批市民扮嘩鬼及韓劇《魷魚遊戲》角色，不斷湧入蘭桂坊慶祝，滿街都是紅色工人裝及綠色運動衣打扮，愈夜愈多人。警方上周五（29日）曾呼籲切勿攜帶任何仿製槍械作道具進入蘭桂坊，不過今日有「紅衣人」帶了一枝玩具槍入內，被警員截查後放行，未有拘捕或要求棄置玩具槍。



今日是萬聖節，楊先生打扮成《魷魚遊戲》紅衣人並持玩具槍入蘭桂坊，他稱曾被現場警員截查。（歐陽德浩攝）

警方上周五提醒：管有仿製火器即屬犯法

踏入疫情後第二個萬聖節，蘭桂坊愈接近深夜，人流不斷增加。警方今晚在蘭桂坊及附近一帶道路，實施單向人流管制及封路，以廣播指示市民進出蘭桂坊的方向，亦間中拉起封鎖線，以及舉高電筒照射人群作出提醒。

警方上周五指出，根據過往經驗，部份市民會於萬聖節期間打扮或模仿電視電影的角色，並會攜帶不同種類的道具，特別呼籲市民切勿攜帶任何仿製槍械作道具。警方指根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器，即屬犯法，一經定罪，可判處監禁兩年。

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今日是萬聖節，蘭桂坊愈近午夜愈多人。（歐陽德浩攝）

「紅衣人」楊先生引述裁查警員：又係呢支槍

繼昨夜有到蘭桂坊慶祝的市民，持玩具槍裝扮成《魷魚遊戲》中工作人員的角色後，今晚亦有市民身穿相同的裝扮應節。「紅衣人」楊先生透露，因手持玩具槍，今晚曾被現場警員截查。不過警員並未要求他棄置玩具槍，他引述警員稱「又係呢支槍」。他表示預計明日凌晨1至2時便離開蘭桂坊，因此不擔心接下來的路上會繼續被警員截查。

楊續指，由於劇集《魷魚遊戲》近期於全球各地大受歡迎，因此與朋友打扮成劇中角色。他表示，服飾於網購平台淘寶購買，價格約300多元；而玩具槍則於深水埗購買，價格約40多元。他估計，由於玩具槍的外貌相近，同時或有其他市民持玩具槍模仿，因此該警員才有上述的反應。