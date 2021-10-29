萬聖節｜中環蘭桂坊周六周日封路　警方籲勿帶任何仿製槍械道具

下周日（31日）是萬聖節，由於與周五及周六相連，料不少會提早外出慶祝，警方將於明日（30日）至11月1日在該區實施封路及人群管理措施，請市民遵從警方指示並遵守秩序。警方表示，部分市民會於萬聖節期間打扮或模仿電視電影的角色，並會攜帶不同種類的道具，特別提醒切勿攜帶任何仿製槍械作道具，根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》，任何人管有仿製火器，即屬犯法，一經定罪，可判處監禁兩年。警方亦呼籲市民切勿攜帶任何利器、攻擊性武器或違法物品，以免觸犯相關法例。



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警方公布，將於明日至至11月1日在中區蘭桂坊實施特別交通安排，方便市民慶祝萬聖節。

1.其中以下道路會於明日下午2時至11月1日上午5時封閉：

一、介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；

二、蘭桂坊；

三、榮華里；

四、和安里；

五、介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及

六、安蘭街。



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2.視乎人潮情況，下列道路或會封閉：

一、介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；

二、介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；

三、介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；

四、介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；

五、介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；

六、擺花街；及

七、介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。



蘭桂坊區內路旁停車位周六下午1時起停用

警方表示，在交通改道措施完成後，將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街排隊等候，整條德己立街將會封閉。士丹利街近德己立街、安蘭街及介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街的所有路旁停車位，將於明日下午1時至11月1日上午5時暫停使用，所有違例停泊的車輛將會在不作任何警告的情況下被拖走或被多次票控。

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警方預告與其他執法部門查食肆和娛樂場所

鑑於2019冠狀病毒病疫情仍然反覆，警方表示，將與其他執法部門緊密合作，加強巡查區內食肆和娛樂場所，並按《預防及控制疾病規例》（第599F / G / I章）的既定程序及實際違規情況，採取適當的執法行動，包括以口頭解釋、勸喻或警告方式，提醒市民及餐飲業務處所負責人配合規例的要求；又提醒 市民外出時，亦須按照《預防及控制疾病規例》佩戴適當口罩。

警方呼籲市民遵守防疫規例，並配合相關部門的執法行動。如有人刻意違反相關防疫規例，或拒絕聽從執法人員的指示，有可能被即時票控；又呼籲避免前往人多聚集的地方，並保持適當社交距離。