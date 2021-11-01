西九M+博物館11.12開幕　馮程淑儀：冀市民能包容尊重看待展品

西九文化區最重要的視覺文化藝術展館、M+博物館將於下周五（12日）正式開幕登場，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀與傳媒茶聚時指出，明白會有藝術品在不同人眼中或存在爭議，但強調展品由策展人憑專業知識揀選，期望市民能用尊重、包容的態度看待展品。

她又透露，M+博物館會推出預約時段形式，讓市民揀選入場時間，本周內會推出相關預約系統。



M+精選展品率先預覽：



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M+博物館將於下周五（12日）正式開幕登場，香港居民首年免費進場。(資料圖片)

M+博物館將於下周五正式開幕，早前烏利希克捐出的藏品，由於有多件內地藝術家艾未未的作品，當中不乏對政府的批判，引來部份建制派人士批擊，甚至指責藝術品可能違反國安法。最終西九決定將網上展示相關作品的圖像收起，外界再難透過網站觀賞相關作品。

新上任行政總裁一職的馮程淑儀今日（1日）與傳媒茶聚時指出，M+所有展品都是由策展人決定，行政總裁也不會干涉：「喺藝術界係好大件事，因為策展先有專業知識去決定擺咩嘢出嚟畀人睇。」

馮程淑儀指，藝術家亦各有政治背景，期望大家觀賞時能以「尊重、包容」的態度看待，「藝術品係時代嘅見證。」(梁德倫攝)

她又指，博物館的「底線」十分清晰，就是不會展出任何違法物品，「但係一件展品，佢係咪會刺激到某部份人，令到佢哋唔開心，我諗呢個唔係主要考慮。」她又說，不同人有不同想法，藝術家亦各有政治背景，期望大家觀賞時能以「尊重、包容」的態度看待，「藝術品係時代嘅見證。」「對於一件藝術作品想帶出的政治觀點，我哋唔應該另作揣測（second thought）。」

馮程又舉例指，一些具歴史的藝術品，可能在製作當時亦有其政治諷刺含意，但幾百年後大家的看法已有不同，「只不過當代藝術品年代近啲，大家可能對某啲睇法、立法嘅表達手法有更多睇法。」她又重申，不應事先設審查委員會去預審展出的藝術品，一切應由策展人透過專業決定，「當代藝術本身係會刺激大家對一啲事件有唔同睇法，如果預先設立場去揀展品，正正係違背左當代藝術的原意（defeating contemporary art）。」她又重申，相信所有策展人都有能力知道揀選的作品，是否違法了法例。

馮程淑儀透露，本周內會公布入場預約參觀系統，以每兩小時為一節，每節可容納6000人入場。M+博物館首年會免費予港人入場，基於疫情及旅客入境情況，西九決定免費入場會延伸至所有人，即不限於港人免費。

M+將於11月12日開幕：

