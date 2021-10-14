西九M+博物館11月12日開幕　周四起幕牆倒數計時、展示館藏影像

位於西九文化區的M+博物館將於11月12日正式開幕，並會於33個展廳及展覽空間內展出1,500件藏品系列。西九文化區指，由今日（14日）起至開幕日，M+大樓南面幕牆的LED顯示系統，會每天倒數計時，並展示博物館的內容及訊息、館藏影像等。



開幕首12個月 香港居民免費參觀展廳展覽

M+幕牆的LED顯示系統高65.8米、寬110米，將於每日晚上6時至11時啟動，展示博物館的內容及訊息、館藏影像、特別委約創作的藝術品，以及其他與M+相關的內容。該館表示，M+幕牆以視覺畫面配合M+節目，希望令朝向維港與港島的都市景觀更豐富多姿。

博物館展覽空間共約1.7萬平方米，包括33個展廳及其他展覽空間。開幕展將由6個專題展覽組成，展示視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化的M+藏品系列作品。博物館開幕日起計12個月內，持有效身份證的香港居民可免費參觀展廳展覽，正價入場費則為120元。

▼西九M+博物館年底開幕▼

