韓國Hemohim蜂蜜飲未標示有毒成份　衞生署：4人飲後肝損傷入院

衞生署今日（1日）公布，一款名為「Hemohim」的口服產品，因被發現含有未標示的有毒成分甲氧沙林，或會引致肝損傷，呼籲市民切勿購買或服用。現時本港共錄得4宗急性肝損傷的懷疑中毒個案，與該款產品相關，病人全為女性，年齡介乎42至72歲，曾出現茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。

而翻查資料，該款產品應為韓國艾多美蜂蜜飲（Atomy HemoHIM），較常出現於代購網站，或外國的網購平台。



衞生署呼籲市民切勿購買或服用聲稱名為「Hemohim」的口服產品。（政府新聞處圖片）

病人出現茶色尿、黃疸和嘔吐等 已經出院

衞生署上周五（29日）接獲醫管局通報，指錄得4宗急性肝損傷的懷疑中毒個案，涉及4名年齡介乎42至72歲的女病人。她們在今年4月至9月期間，曾出現茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。

衞生署指，病人均報稱曾服用上述產品，以改善健康狀況，服用時間介乎14日至6個月。而衞生署從病人獲取的兩個產品樣本，今日獲政府化驗所確認，均含有甲氧沙林。衞生署正調查產品的來源，如有需要會採取執法行動。

該款含甲氧沙林的產品可於網上購買。（網上截圖）

甲氧沙林傷肝 用於治療銀屑病及白蝕等

衞生署提醒，甲氧沙林可能會引致肝損傷。其他常見副作用包括噁心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。而甲氧沙林是列於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）下的物質，用於治療包括銀屑病及白蝕等疾病。

衞生署亦呼籲，市民應立即停服有關產品，以免影響健康，如曾經服用該款產品，並出現病徵，應立即求醫。衞生署已設立熱線（2961 8949）供市民查詢，熱線明日（2日）起，於周一至周五，上午9時至下午5時運作。