安心出行｜鴨寮街店推三星紅米做長者「安心手機」：字體大操作簡

政府在日前公布，由今日(11月1日)起要求市民進入公眾街市、小販市場及熟食市場，須掃瞄「安心出行」的二維碼方可入內。有不少長者未有可使用「安心出行」的智能手機，不同手機店則捉緊機會推出各種「長者機」優惠，以吸引長者選購。
位居於鴨寮街「人氣電訊」店舖門外標榜著可安裝「安心出行」老闆指現時存貨已經不多，這幾天已幾乎賣斷，眼見的貨品已是剩下存貨。老闆說：「我哋賣嘅手機已經全部裝晒安心出行，方便啲客人，大部份都係最平無牌子既手機吸引客人。」價錢由499元至550元不等，「紅米手機都係唔錯嘅選擇，因為機內有極簡模式，長者就唔使學習一啲較複雜嘅操作。」
「嘜記科技」的老闆亦有標記方便想選購可安裝「安心出行」手機的客人購買。「最平係380蚊，但係已經賣晒，得返啲有質素嘅三星手機，大概400至500蚊到。」被問到是否今天人流才開始增加，該店員工表示從昨天起就有不少人來店購買。老闆則推介三星手機給長者，因機內有特大字體可選，方便視力不佳的老人家使用。
陳先生是為了雙親而特意到深水埗來選購可掃描「安心出行」二維碼的智能手機，因為現時爸爸媽媽的電話都未能支援「安心出行」應用程式。提到為何在政策實行當日才購買智能手機，陳解釋前幾天都沒有空選購。
▼11月1日 深水埗北河街市政大廈情況▼
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