慕光英文書院擬23/24學年設GCE A-Level　校長：續行平民直資路線

已故前立法局議員杜葉錫恩創辦的直資平民中學慕光英文書院2021/22學年起在初中推行「三文四語」，即本學年起入學的中一生可自選學習日文或韓文，目標是初中三年課程後，至少達相當於日本語能力試驗N5或TOPIK 1級水平。

該校另計劃向教育局申請高中開辦GCE A-Level國際高級考試課程，最快在2023/24學年（應屆中一生升中四）與DSE雙軌並行，即本學年中一生屆時或可自選修讀DSE或GCE A-Level課程。



慕光英文書院署任校長金禮賢车出，GCE A-level的學習模式及課程較易掌握，而且課程相對便宜。（蘇煒然攝）

兩個原因不辦IB而改選GCE A-Level

慕光英文書院署任校長金禮賢說，學校數年前已訂下國際化發展路向，而2018/19學年起該校中一收生情況理想，學校有意開辦GCE A-level課程，希望學生升學時有更多選擇。他透露，現時初中每級各有5班，入讀人數持續上升，他解釋開辦國際課程與移民潮或適齡學童人口下跌無關。

學界有多個獲認可國際課程，如IB（國際教育文憑）等，為何會選中GCE A-Level？金禮賢指出，GCE A-level的學習模式及課程較易掌握，而且課程相對便宜，學校經諮詢家長教師會代表及各科主任後才作決定。

▼慕光英文書院首屆「慕光日韓文化祭」▼



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預留300萬元發展國際課程

至於籌辦課程所需支出，金禮賢說，新校董會在2015年接手辦學後投放了大量資源，學校現時財政穩健，有逾2,500萬元盈餘儲備。校董會已預留最少300萬元，供學校發展國際課程、推廣「三文四語」之用，而本學年起，學校將每年舉辦一次「日韓文化祭」，希望讓學生認識日韓文化。有學生本學年參與文化祭、試玩Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲》的玩意後，決志成為韓文老師。

慕光英文書院助理校長羅昊昕表示，GCE A-Level課程的內容與DSE相近。（蘇煒然攝）

助理校長：每個學期師生都要做反思

為了配合學校國際化，慕光新聘曾在數間國際或私校任教的羅昊昕，出任該校的助理校長，負責撰寫計劃書，向教育局申請開辦GCE A-Level國際高級考試課程。羅昊昕說，GCE A-Level課程的內容與DSE相近，接受傳統香港教育的小朋友會較易適應，而慕光近年有不少跨學科合作，與GCE A-Level課程接近。

惟她坦言，國際課程下師生在教學上需要調整及適應，如心理學或哲學等科目是一般初中生較少接觸，「一般本地學校嘅學生未必有反思嘅習慣，但係反思喺國際課程中係重要嘅，每份功課、每個學期師生都要做反思，例如係未來有咩可以改進，老師都要提高教學質素、更認識自己嘅教學法。」

慕光英文書院。（鄧穎琳攝）

學費本學年2000元 確保續「大眾化價錢」

羅昊昕透露，該校目標是本學年內收集充夠文件，並向教育局遞交申請書，希望2023/24學年可正式推行GCE A-Level國際高級考試課程。開辦科目方面，她稱學校正推行「三文四語」，預計將開設日文及韓文課程，至於其他科目則會進行校內問卷後再作決定，「會盡量安排唔同類型科目畀同學選擇，目標都係國際化多啲，等同學有DSE以外選擇，工作或者升學出路都寬啲。」

慕光現時每年學費只需2,000元，署理校長金禮賢承諾，日後慕光成功增辦GCE A-level課程時，仍會繼續「平民直資」路線，希望在DSE以外，有國際課程供不同升學或就業需要的同學選擇。羅昊昕亦表示，學費須待教育局完成審批後，交校政委員會及校董會討論，但確保是「大眾化價錢」。

慕光英文書院將在12月11日舉行升中一簡介會，有興趣報讀者可致電學校（電話：2341-2932）登記。