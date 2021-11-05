平民直資慕光英文書院辦日韓文化祭　學生：韓文老師夢更堅定

日韓文化近年在港盛行，Netflix韓劇《魷魚遊戲》更成近日熱門話題。由已故前立法局議員杜葉錫恩創辦的平民直資中學慕光英文書院，為增加學生認識日韓文化，邀駐港日韓領事合作，舉行首屆「慕光日韓文化祭」，公眾亦可免費參與，試穿和服、韓服，試玩Netflix韓劇《魷魚遊戲》的韓國童年玩意等。有愛好韓流的學生說，學校可修讀韓文方便追看《魷魚遊戲》等劇集，亦令她更堅定想成為韓文老師。

慕光英文書院擬向國際化發展，本學年起在初中推行「三文四語」，所有中一生必修日文或韓文。署任校長金禮賢透露，該校亦計劃向教育局申請在高中開辦GCE A-Level國際高級考試課程，料最快2024/25學年與DSE中學文憑試雙軌並行，即本學年中一生在升中四時，可自選修讀DSE或GCE A-Level。



慕光英文書院。(鄧穎琳攝)

初中生需達韓文或日文最低水平

慕光英文書院預留300萬元向國際化發展，當中逾100萬港元，本學年起在初中推行「三文四語」，所有中一生需選擇日文必修或韓文必修，目標是完成三年初中課程後，學生至少達相當於日本語能力試驗N5或韓國語能力考試TOPIK 1級水平，雖設有考核，但分數不影響升班，旨為便利學生日後升學或就業發展。

學生毋須繳外語學費 盼培養自學外語興趣

慕光英文書院署任校長金禮賢表示，本學年起該校推行「三文四語」課程，聘請了一位日本老師，又與韓語教育機構合作，所有中一生可按興趣選讀日文或韓文，有關課程已包含在每月200元學費之內，不另收費，以輕鬆學習為主，並在常規時間表內進行，每周40。鐘。

至於為何選定日文及韓文？金禮賢解釋，近年留意到不少同學自學日文及韓文，而韓劇、日劇、日本動漫或日韓流行曲亦深受同學歡迎，學校希望喚起同學自學興趣，協助他們累積多一種語言能力，「平日同學嘅相處溝通，知道佢哋對日本同韓國文化有興趣，劇集、動漫、明星同歌，係唔少學生嘅專長，佢哋自己會不停延續話題。」本學年140多名中一生中，約7成人選讀日文，3成人選韓文。

▼慕光英文書院首屆「慕光日韓文化祭」▼



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透過《魷魚遊戲》玩意教韓國文化

為配合「三文四語」安排，該校今年首辦「慕光日韓文化祭」，邀駐港的韓國及日本領事合作，於本月8日至11日在校內舉辦日本書道、日本花道、韓國書法、和服韓服工作坊及日韓文化遊戲，就連全球掀起追劇熱潮Netflix韓劇《魷魚遊戲》中的韓國童年玩意亦包括其中，公眾可參與11月8日下午2時至4日的活動。

《魷魚遊戲》被批有美化暴力之嫌，為何會設有關攤位？金禮賢表示，學校沒有鼓勵同學觀看《魷魚遊戲》，惟該劇已成全城熱門語題，即使學校不設有關攤位，同學日常亦會接觸及了解到，故決定灌輸正確觀念，「入面嘅遊戲好似香港嘅紅綠燈，只係兒時玩意，唔係一定涉及暴力元素，而劇集反映到基層苦況、向上爬嘅慾望，從中教同學認識同學習韓國文化。」

該校首席副校長張永豐表示，是次文化祭由校方主辦，並邀駐港日韓領事參與，希望同學正確認識到日韓文化，日後將交棒予學生舉辦，「由佢哋帶大家認識返日韓歷史、最新流行嘅文化。」

中一女生：希望有機會到韓國升學及工作

中一生黃詠欣表示，媽媽愛看韓星表演，而她亦由小一起聽韓文歌，是BTS 、BLACKPINK的「粉絲」，而近月《魷魚遊戲》熱潮興起，學校可修讀韓文，方便她看劇集，亦令她更堅定想成為韓文老師。初學韓文的她直言，韓文的拼音及字詞不易學，但她對韓國書法感興趣，亦愛穿韓服，希望日後有機會到韓國升學及工作，到當地看展覽了解韓國的歷史，之後再回港做韓文老師。

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兩男生以飲食喜好選定修讀語言 目標：不用翻譯亦懂點餐

至於同樣選讀韓文的謝畯烯則表示，受爸爸影響，熱愛韓國菜，希望日後到韓國旅行時，可毋須翻譯地點菜及與韓國人溝通。他亦欣賞學校舉辦文化祭，「（椪糖、打彈珠等）都幾好玩，寫書法可以令人放鬆。」

另一學生李子健就因愛吃章魚燒及壽司，希望選讀日文、多認識日本飲食文化，他說，期望日後到赴日時「點餐可以自己翻譯」，亦對日本書法及花道感興趣。同樣選讀日文的蔡金枝則表示，媽媽常以日文鼓勵她，令她對日文產生興趣。