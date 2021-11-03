孕婦分娩後亡｜社協發聲明回應　家屬：淡化事件是傷口上灑鹽

一名產婦5年前在伊利沙伯醫院經催生後分娩，但之後大量出血不幸死亡。死因庭經過6日研訊後，陪審團日前裁定死者死於不幸。研訊後，香港麻醉科學院曾發信件，批評法庭委聘的專家證人並不屬該專科，其評論非常不當及不道德。之後香港婦產科學會亦發聲明，澄清羊水栓塞導致產婦死亡個案的誤解，表明羊水栓塞的機會非常低。

因應兩間專科學院對研訊的回應，社區組織協會今日（3日）亦發聲明稱，期望討論以醫學研究實證為基礎，如純粹因為屬不同專科而公開指摘，只會予人帶有門戶之見，認為兩間學院可透過是次個案，認為思考如何提高專業水平。聲明又引述死者家屬稱，任何試圖淡化伊利沙伯醫院錯失的言論，均是在家屬傷口上灑鹽，並非仁醫所為。



▼孕婦伊利沙伯醫院分娩後大量出血死亡死因聆訊▼



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社協促以醫學研究實證為基礎評論

香港婦產科學會曾發聲明，澄清羊水栓塞導致產婦死亡個案的誤解，並引用數據表明，發生羊水栓塞的可能性非常低，引產、真空吸引助產並不是直接導致羊水栓塞的病因。

因應兩間專科學院的回應，社協今日亦發出聲明，強調希望是次個案的討論，應該以醫學研究實證為基礎，如專家證人言之成理，純粹因為屬不同專科便公開指摘，只會令人感到有門戶之見，拒絕接受善意批評，即反駁香港麻醉科學院的說法。

死者梁金笑的丈夫鍾德寧(圖中)之前供稱，因醫生表示梁的情況「無得救」，故同意停止急救。(資料圖片／劉安琪攝)

社協稱，歡迎香港婦產科學會的澄清聲明，但是次研訊的重點，是判斷醫院按死者當時的臨床徵狀而進行的程序，是否對死者造成傷害，再由陪審員判斷最終導致死者羊水栓塞的原因。

社協期間，兩間學院可透過是次個案，認真思考如何提高專業水平，在病人出現罕見但嚴重的病情時，可守護病人的生命。另外，社協引述死者家屬重申，個案已判定為「死於不幸」，任何似是而非的言論，試圖淡化伊院在事故上的嚴重錯失，均是在家屬傷口上灑鹽，實非仁醫所為。