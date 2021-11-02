孕婦分娩後亡｜婦產科學院：真空吸引助產非直接致羊水栓塞病因

一名產婦5年前在伊利沙伯醫院經催生後分娩，惟其後大量出血死亡，死因庭經過6日研訊後，陪審團日前裁定死者死於不幸。香港婦產科學院今天（2日）發表聲明，指羊水栓塞發生的機會，可能在某些醫療程序中略有增加，例如引產、真空吸引助產、產鉗助產、剖腹產等，但醫學上這些程序僅被視為「軟風險」因素，不是直接導致羊水栓塞的病因。



▼孕婦伊利沙伯醫院分娩後大量出血死亡死因聆訊▼



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羊水栓塞機率約為每十萬名孕婦中有1至 8人

香港婦產科學院表示，羊水栓塞是一種急性、突發、可以威脅母親和胎兒生命安全的分娩併發症， 它可以在產前、分娩中或產後不久引發心臟驟停和凝血功能障礙（出血性疾病）。然而，這種併發症發生的機會非常低，根據一些流行病學研究顯示，羊水栓塞發生的機率約為每十萬名孕婦中有1至 8人。

學院稱，羊水栓塞的發病機制仍不清楚，它可能是由羊水或胎兒鱗狀細胞進入母體循環而引起的，在自然或輔助分娩中皆可發生。一些流行病學研究的結果顯示，羊水栓塞發生的機會可能在某些醫療程序中略有增加，例如引產、真空吸引助產、產鉗助產、剖腹產等。 然而，在醫學上這些程序僅被視為「軟風險」因素，不是直接導致羊水栓塞的病因。

香港婦產科學院：當手術益處超過風險 醫生就應施行

學院指，所有的醫療程序或手術都有其益處和風險。當這些程序或手術（包括引產和真空吸引助產）的益處超過其風險時，醫生就應施行，不然，母親和胎兒蒙受傷害的風險就可能會大大增加。

學院發言人陳創斌醫生表示，有文獻指，引產帶來羊水栓塞的風險比起無引產下高了一倍，但由於羊水栓塞本身就十分罕見，每十萬人只有1至8個個案，因此即使風險值增加一倍，絕對數值仍不多。而且由於羊水栓塞個案罕有，不夠個案做研究，在統計學上未能證實到兩者真的存在關係，亦有文獻稱引產等程序與羊水栓塞根本無關，故醫學界對此未有定論。