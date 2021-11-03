時昌迷你倉死因｜同袍見許志傑不斷拉金屬間隔　拍許半分鐘無反應

牛頭角淘大工業村時昌迷你倉2016年發生四級大火，兩名消防員不幸殉職，其死因聆訊今（3日）續，有份救許志傑出火場的消防員供稱，當日在火場內的一個迷你倉發現許，並見許不斷拉扯倉內的金屬間隔，其他人拍許約半分鐘，許都毫無反應，未幾便見許暈倒，最後需數名消防員歷時8分鐘將許抬出火場。



兩名死者：高級消防隊長張耀升(30歲)，及消防隊目許志傑(37歲)，分別於2016年6月21日及23日，在九龍灣淘大工業村時昌迷你倉救火時殉職。該場火於同年6月21日早上起火，很快發展成四級大火，焚燒了5日4夜至6月25日才被救熄，死因庭正就張及許的死作研訊。

見許不斷拉扯倉內的金屬間隔

時任消防隊長溫志平供稱，2016年6月23日他與4名青山灣泵隊隊員奉命到火場，他隊會與死者許志傑所屬的「觀塘泵」接更。溫進入火場不久，便遇上「觀塘泵」主管邱曉生，邱當時獨自一人，身旁沒有其他隊員。溫向其表示他們是來接更後，邱便轉身離開。溫走至主走廊盡頭，發現許等3名「觀塘泵」隊員在一個迷你倉內，當時許正在不斷拉扯倉內的金屬間隔，隊員拍打許約半分鐘，許沒有反應，其後更靠牆暈倒。之後，溫與4名隊員用8分鐘才將許抬出火場。

時任消防隊長溫志平供稱，當日在火場內見許志傑不斷拉扯金屬間隔，拍打他半分鐘都沒有反應，不久後便見許靠牆暈倒。(劉安琪攝)

跑出火場尋找離開捷徑

被問及為何在發現許後要跑出火場找時任消防區長謝德輝，而非用對講機匯報。溫指，當時已用對講機要求增援，跑出火場是為了尋找離開捷徑，及確認其他「觀塘泵」隊員已撤離，向謝匯報只是順道。

無聽到許的氣樽發出警號

溫另指，他獨自離開火場前，吩咐隊員站在迷你倉門前，「直情叫佢唔好入去」。家屬代表大律師隨即質疑，為何溫明知許入火場已有一段時間，仍不叫下屬檢查許的氣樽存量。溫解釋指，許的呼吸氣當時未有發出警號，亦沒因呼吸困難而抓臉罩。大律師聽罷指出，警號聲有機會被嘈吵的呼吸氣現場環境聲音蓋過，且許當時已昏迷，沒有抓臉罩等行為亦屬正常。溫則強調，由於聽不到警號聲，所以不認為其氧氣量不足。

在火場內有機會認錯出口

青山灣泵隊隊員馬啟耀則指，許當時所在的儲物倉有牛頭角窗口的光透出，視野比走廊更為清晰，同意在火場內有機會將該處被錯認為出口。被質疑當時為何未有呼叫「Mayday」(無線電通話遇難求救訊號)，馬解釋指當時他是拯救者角色，聽到主管以用通訊機報告情況，若他再啟動「Mayday」，有機會讓入口指揮站誤以為多一名同事遇險。

案件編號：CCDI333-334/2016

大火燒至第三天仍未救熄。(詳看下圖)