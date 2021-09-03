少女稱遭父性侵改口供　事主叔叔就被裁定妨礙司法公正罪成提上訴

13歲少女報警稱遭父親強姦，惟在法庭作供時改稱編造性侵，父親因而無罪獲釋。警方調查發現，其父涉趁家人探監時，指示家人令少女改變說法。少女的父母、祖母及叔父，早前被裁定妨礙司法公正罪成，並遭判入獄3年9月至6年半。其中被判囚4年9月的叔父，已就定罪向上訴庭提出上訴。



四名被定罪的被告，分別為：女事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）。

X的父親、祖母及叔父被裁定於2018年10月8日至2019年1月23日，串謀妨礙司法公正，使X在高院刑事案中更改原擬作出的證供；X的父母被裁定於2018年10月20日妨礙司法公正，指X的母親和X離開香港，意圖使她們不以控方證人身份在刑事案中作供。

律政司今回覆指，已經收到案中第四被告，即女事主X的叔父，就定罪申請上訴許可的通知。而審訊時證供顯示，叔父涉叫X上庭化濃妝、衣著暴露，又扮律師模擬盤問X。

案件編號：HCCC126/2020