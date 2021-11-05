M+博物館今開放網上預約即「死機」　網站繁忙下午1時畫面仍空白

位於香港西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，將於下周五（12日）開幕，首年公眾免費入場。博物館今早（5日）10時起，開放下周五至11月28日的網上預約，不過記者於10時利用電腦及手機同步實測預約情況，卻一直無法載入網頁，等待約30分鐘後，畫面仍是空白一片。

市民如要登記參與M+的工作坊、活動及觀看表演等，亦可進入相關網頁。至今日下午1時網頁仍然未能進入，M+則指由於反應熱烈，預約入場系統繁忙；如市民暫時無法預約，可稍後再試。



▼M+精選展品率先預覽：▼



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記者於10時以電腦及手機測試，卻一直無法載入網頁，等待約30分鐘畫面仍是空白一片。（網頁截圖）

M+早前指，由於預期參觀人數眾多，為確保M+訪客能有序入場參觀，博物館將為開幕後首兩星期提供網上指定時間預約服務。公眾可於今日上午10時起，在西九文化區或M+網站，或透過「西九文化區」應用程式預約，名額先到先得，額滿即止。

預約時，需填寫訪客姓名及有效的電郵地址，以收取確認電郵。另外，預約到訪的前一天，已登記的電郵地址亦會收到電郵提示，訪客入場時需出示確認電郵以確認身份。

不過M+強調，成功預約到訪博物館，並不保證訪客必定能在指定時段內進入。在繁忙時段，訪客或須稍候片刻才能進入M+及其展廳；無預約的訪客仍可參觀M+，但能否進入博物館則要視乎當時館內人數而定。

▼西九M+博物館年底開幕▼



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