通關︱田北辰消息：月底前所有食肆須掃安心碼　或除夕通關迎新年

行政長官林鄭月娥今天（5日）表示，期望明年2月可以與內地開展較有規模的通關。《香港01》早前接獲消息指，在正式通關之前，港府或會先與內地試行局部通關，准許商界、有家庭需要的人士先透過配額免檢疫往來兩地，料12月便可實行。

立法會議員田北辰今天向《香港01》透露，內地最關注「無口罩」場地，故政府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤，不會再分為A、B、C、D類食肆。他預計新措施會於本月底推行，由於港人北上前需要先紀錄自己的行蹤達14至21日，推算最快在12月底才能正式局部通關，「有可能係（2021年）最後一日，迎接2022年囉！」他並稱，內地專家有機會在本月內到訪香港，考察本港防疫安排。



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田北辰表示，估計中港兩地大概有五成機會可以在今年年底前局部通關，現時窒礙通關的主要因素是並非所有食肆都強制要求使用安心出行，他指為了便利通關，港府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤，不會再分為A、B、C、D類，料於最遲於本月底前推行。

他認為以往港人不信任政府，而且並非所有人都有智能手機，但由本月1日起政府場地要求使用安心出行，不少人已經湧去購買電話，「打咗頭陣」，相信現時即使要求所有食肆強制使用安心出行，推行時亦會較為順利。被問到商場、領展旗下街市等地點又需否強制用安心出行時，他指內地最關注「無口罩」場地，故措施是針對食肆。

田北辰稱，政府將提出全港所有食肆都必須要求顧客使用「安心出行」紀錄行蹤， （資料圖片）

田北辰稱，由於新措施料於本月底推行，而港人北上前需要先紀錄自己的行蹤最少14日，推算最快在12月底才能正式局部通關，「有可能係（2021年）最後一日，迎接2022年囉！」他並稱，內地專家有機會在本月內到訪香港，考察本港防疫安排，相信包括檢疫中心、指定檢疫酒店的保安安排等。

有報道指出，中港兩地目前就局部通關的限額，以及熔斷機制仍未達成共識，田北辰認為，每天配額應不多於1000個，否則會產生較大風險，「出咗事又熔斷啊？」他又認為港府不應討價還價，而是接受內地提出的條件，「要求愈多，拖得愈耐，開咗個頭先好過啦！」