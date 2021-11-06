校園天地｜自然環境中進行多樣性活動　實踐STEM的學習

世佛會文殊幼兒學校根據「幼稚園教育課程指引」六大學習範疇，以及因應幼兒的 能力、興趣和發展，編訂多元智能的課程。課程的安排會配合幼兒生活經驗、能力、興趣，並透過多元化的學習和活動，例如：STEM、感官探索活動、故事分享、多元遊戲等等，提升幼兒學習效能。



文殊幼兒學校透過STEM活動，讓幼兒在自由自在的情況下自行探索、玩耍，亦提供多元化物料，引發幼兒觀察、自由操弄、建構。學校更設有STEM WALL，讓老師與幼兒進行一些有趣的活動，讓幼兒認識簡單的科學現象如重力、齒輪轉動、滾動等，讓幼兒體會科學的有趣及了解自然的科學現象。

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幼兒在自然的學習環境中觀察事物、運用感官進行探索活動。如觀察植物的生長過程及進行種植活動、觀察有電芯後的電動玩具、探索不同種類的雞蛋、觀察飲品冷熱的變化和認識冬天的天氣特徵等等。

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世佛會文殊幼兒學校



地 址︰新界青衣長康邨康安樓地下

電 話：2495 7897

傳 真：2436 9370

網 站：http://www.wfb.edu.hk/2/

電 郵： wfbman@gmail.com



（內容世佛會文殊幼兒學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com 。