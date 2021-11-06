校園天地｜樂善堂梁銶琚學校（分校）鬼怪同慶萬聖節

樂善堂梁銶琚學校（分校）每年都會舉辦以萬聖節為主題的英文科活動日。今年於10月份連續三個星期二均舉行了以萬聖節為主題的學習活動。 10月26日這天全校師生更穿上萬聖節服飾回校。同學在節日的氣氛下，輕鬆地學習英語及認識西方文化。



（樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

10月26日的早上，同學均扮鬼扮馬，穿上鬼怪服飾回校，更有些家長配合小朋友的服飾, 一起裝扮起來。當在學校門口看到校長和老師們悉心打扮來迎接他們，大家都即時興奮起來。家長們都忙碌地幫小朋友拍照，好比去了主題公園。

熱鬧過後，回到課室，當天的英文科課堂，老師會簡單介紹節日的傳統活動、各鬼怪的名稱、唱關於萬聖節的兒歌等一連串的教學活動。學生們能夠在輕鬆愉快的環境下學習，洋溢濃濃的歡樂氣氛。

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到了小息的時候，就進入活動的高潮。學生爭相湧到位於一樓的「鬼屋」，希望能進入鬼屋遊玩。為了加強「驚嚇」的效果，更有穿着鬼怪服飾的外籍老師，趁學生不為意時從暗處跳出來，為大家製造驚喜。

這個萬聖節活動，不單是學生玩得投入，連老師也樂在其中。大家可以點擊以下的連結，觀看當天的精華片段。

https://lst-lkkb.edu.hk/en/2122-halloween

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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