沙頭角禁區擬開放旅遊　鄉委會：料農曆新年後推　逢假期150名額

《北部都會區發展策略》中提出，會逐步開放除中英街以外的沙頭角墟，作旅遊活動發展。沙頭角區鄉事委員會主席主席李冠洪透露，預計4個月後，即約農曆新年後，可推出首階段沙頭角旅遊，屆時逢周末及公眾假期，每日設150個名額，讓本地遊客到沙頭角碼頭一帶，乘船到外島。



李冠洪說，現時已完成初步討論，當局構思在首階段先開放沙頭角碼頭，在周六、周日及公眾假期每日設150個名額，容許本地遊客跟隨旅行團，進入禁區範圍旅遊，並乘船到外島觀光。他說，預計禁區範圍只會容許旅遊巴接載旅客出入，相信每日150個名額，旅客量不會對區內人流有太大影響，加上第二階段才會考慮開放沙頭角墟，暫時對居民生活影響不大。

李續說，要視乎首階段運作情況，待半年至8個月後才會考慮落實第二階段。他指，首階段沙頭角遊開展後，即使開放通關，仍未有空間接待內地旅客，相信或要待第二階段才會向內地團開放。

北部都會區建議逐步開放沙頭角作旅遊活動。（資料圖片）

保安局早前曾視察 料需增設保安設施需時4個月

保安局局長鄧炳強日前曾到沙頭角視察。李冠洪指，局方主要因沙頭角與內地邊境太近，有保安憂慮，指不會全開禁區，亦需要調節保安設施。李說，需要加固區內圍欄等設施，「唔想遊客亂咁走，亂走入內地」，有關工作需時約4個月時間，故最快要待2月之後才能推出沙頭角遊。

李說，為配合沙頭角發展旅遊，區內亦要開闢泊車位及洗手間等配套，「（遊客）搭咗長途車入嚟都要有洗手間去。」

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《香港01》正就開放沙頭角遊，向保安局查詢，正待回覆。

港府提出的「北部都會區」策略，建議逐步開放沙頭角碼頭作旅遊活動，印洲塘海岸公園、吉澳等作綜合生態保育，及推動生態康樂旅遊發展。當局長遠會研究進一步全面開放除中英街以外的沙頭角墟配套，包括增設邊境保安設施、整頓違例建築物等。