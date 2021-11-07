除夕跨年倒數演唱會有MIRROR　一文看清實名制報名下DQ位

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅遊發展局今日（7日）公布在12月31日除夕首辦「香港跨年倒數演唱會」，屬實體大型活動，取代過往的除夕倒數煙花匯演，焦點料將落在人氣男團MIRROR的12位成員一同演出。



旅發局將撥出3,000張門票，透過抽獎形送給1,500位幸運兒，每人可得兩張。抽獎資格頗嚴格，登記人及同行者如中獎，必須在12月13日最後領取門票當日，已經完成接種疫苗，入場也必須掃瞄安心出行程式。門票採取實名制，不能更改資料及轉讓，因此旅發局提醒市民登記時切勿填錯資料，免得中獎被DQ而一空場；登記系統也會自動刪除重複登記，因此在填寫一刻，便要決定與誰一同倒數迎2022年。



本月15日起一連10日登記 中獎名額1500個

「香港跨年倒數演唱會」參與的歌手及組合，旅發局公布有江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、MIRROR等，他們會聯同在2019年成為亞洲首個榮獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎的香港管弦樂團將同場演出，MIRROR全員12人都會參與。

演唱會共設3,580個位座位，旅發扣除預留予合作伙伴、嘉賓及採訪傳媒的席位後，有3,000個將公開予香港市民透過抽獎爭奪。中獎名額為1,500個，每人可獲兩張門票，可帶一名已登記同行者進入。

抽獎採用與多個打疫苗大抽獎同一系統，市民可由本月15日至24日下午5:30進入網站登記，旅發局呼籲市民毋須逼於首日進行登記，如人太多將需排隊，首日及最後一日報名的中獎機會均等。活動網址https://nycdconcert.discoverhongkong.com將於稍後開放。

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未打針都可先報名 中獎須憑香港針卡親身領取門票

是次抽獎港人限定，並且只限已在香港完成接種新冠疫苗的市民參加。在登記時只需輸入自己及同行者的姓名和身份證號碼，以及登記人的聯絡電話，毋須輸入針紙資料。因此登記時未打齊針或未打針，仍可先報名。

抽獎結果在12月3日公布，中獎登記人會收到短訊通知，可由當日起至12月13日內與登記同行者，一同親身前往指定地點領取門票。除要出示得獎短訊、身份證作核實，也要提供已完成接種疫苗的針紙作佐證。

報名「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎，登記人需填寫自己及同行者姓名和身份證號碼，並留手提號碼，毋須填寫針卡資料。

青少年只能作同行者 需找成人一同登記

領取門票限期為12月13日，若目前仍未打首劑疫苗要留意，根據疫苗接種規定，接種兩劑復必泰需相隔21天、接種兩劑科興需相隔28天。因此要趕在12月13日符合打針要求，成人需最遲本月15日打首劑科興或22日打首劑復必泰；12至17青少年則需在最後限期日，打至少一劑疫苗便可。

登記人必須年滿18歲，同行者則可低至12歲，以符合打疫苗安排。因此青少年「鏡粉」要留意，不能與同年紀朋友一同登記，必須找年滿18歲成人登記同行。

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門票採取實名制 取票需姓名及身份證號碼與登記一致

由於是次演出有人氣組合MIRROR，料「鏡粉」會空群而出爭奪門票。為阻止「黃牛黨」炒賣門票，旅發局採用實名制，不接受改名、轉讓或授權第三者取票，所有參與人士，包括登記人及同行者，均須以姓名及身份證號碼登記抽獎，局方提醍市民報名時要小心核對資料，否則隨時中獎都空歡喜一場。

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一人只可登記一次 無法出席不能轉讓門票

旅發局表示，每人不論作為登記人抑或同行者，只可作一次登記，之後的重複登記會被目動取消。因此朋友眾多的市民，要選定跟哪一位登記入場。若演唱會當晚臨時無法出席，不能轉讓他人。

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4大中獎都可能被DQ位：



填錯姓名或身份證號碼，中獎都不能取門票



登記人未滿18歲，同行者低於11歲



中獎領取門票限期屆滿前未打齊2劑疫苗（青少年至少打1劑）



入場時未能掃瞄安心出行及通過探熱

