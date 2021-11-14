活化歷史建築歷屢有項目「跳船」　赤字成常態　專家歸咎審批慢

政府自2008年起推行「活化歷史建築伙伴計劃」，至今推出6期。根據政府資料，先後有3個項目被營運機構棄租，並有4個項目錄得營運赤字。

建築文物保護師張家榮指，政策方針正確，不過復修工程往往需要投入大量資金，營運機構難以自負盈虧。他亦引述部份業界人士指，由於審批時間長，令機構大失預算。保育建築師應義倫亦指出，部份營運機構為新成立，未必有足夠經驗。他們建議，當局於提供金錢資助之餘，要協助營運機構經營及復修，亦要改善把關工作。



▼前北九龍裁判法院▼



+ 12

逾百年歷史舊牛奶公司宿舍完成活化 牛眼窗、室內火爐重新面世

薄鳧林牧場從舊建築出發 山頭遺迹納保育範圍 促政府增前期支援

「活化歷史建築伙伴計劃」至今推出共六期，由非牟利機構申請活化政府的歷史建築，至今已批准前五期的項目，獲批後將可得到政府一次過撥款資助，以應付建築物的復修工程及首兩年營運期內的赤字，不過其後營運機構將需要自負盈虧。

根據政府資料，開始營運的頭三期項目中，先後有三個項目被營運機構棄租，分別為「薩凡 納藝術設計學院 (香港分校 )」的前北九龍裁判法院、馬灣芳園書室及前哥頓軍營。當中前哥頓軍營的獲選營運機構，於未開始復修工程已「跳船」。此外，亦有四個項目錄得經營赤字，於首兩年需要政府提供資助。當中以活化九龍城石屋的「石屋家園」赤字最多，達219萬元。

▼舊大埔警署▼



+ 3

翻查資料，首三期計劃中以活化自舊大埔警署的綠匯學苑，於過往三年的訪客人次最少，平均每年只有約4萬人次，亦較2016年的數字下跌。同時亦有兩個項目的訪客人次下滑，分別為大澳文物酒店及美荷樓青年旅舍。

建築文物保護師張家榮估計，美荷樓及大澳文物酒店的訪客人次變化與疫情有關，不過認為綠匯學苑則受宣傳度不足所影響。他指，綠匯學苑地活化用途能融合附近環境，不過地點偏遠，加上宣傳不足，令訪客人數減少。

建築文物保護師張家榮。（資料圖片／梁鵬威攝）

審批復修方案需時 拖慢工程進度

他指，舊建築物的復修工程成本高，需要保持原貌之餘，亦要按條例更新設施；加上有業界人士指古蹟辦在審批復修方案需時，往往會拖慢工程進度，若營運機構缺乏經驗，容易失預算。他認為計劃方針正確，代表政府有心推動文物保育工作，不過建議短期而言政府需要於金錢及營運上，向營運機構提供更多協助，包括宣傳工作；而長遠則應改善古蹟辦架構。

曾參與第三期活化計劃、將虎豹別墅活化為「虎豹樂圃」的保育建築師應義倫亦指，當局需要加強把關角色，設有更多專業人才審批項目，以確保非牟利機構有能力營運。他指，過往有新成立的非牟利機構申請，不過於營運數年後未能持續運作。

▼4月7日 虎豹別墅開放日▼



+ 21

▼前牛奶公司高級員工宿舍「薄鳧林牧場」▼

