政府再度委任歐陽伯權為港鐵主席　任期至2024年6月底

政府今（8日）宣布，根據香港鐵路有限公司（港鐵公司）組織章程及作為大多數股份持有人，財政司司長法團已再度委任歐陽伯權為該公司董事局主席，為期兩年半。

歐陽伯權於2019年7月1日首度出任港鐵公司董事局主席，其新任期將由明年1月1日起生效，直至2024年6月30日。歐陽伯權其後發新聞稿表示，期望在新任期內與港鐵團隊並肩，繼續為市民締造愉快的出行體驗，包括明年將迎來東鐵綫過海段投入服務，同時正開展多個新鐵路項目，進一步拓展東涌、屯門和新界北部鐵路網絡的覆蓋範圍。



政府再度委任歐陽伯權為港鐵主席，(資料圖片)

港鐵公司今日下午亦發新聞稿公布有關安排，歐陽伯權表示對於再獲政府委任深感榮幸。他提到，面對疫情帶來的挑戰，港鐵團隊一直全力以赴，「使香港繼續前行。能夠成為他們一份子，我與有榮焉。我期望在新任期內與港鐵團隊並肩，繼續為香港市民締造愉快的出行體驗。」

他又表示，明年將迎來東鐵綫過海段投入服務，同時正開展多個新鐵路項目，進一步拓展東涌、屯門和新界北部鐵路網絡的覆蓋範圍，盼可推動社區發展，惠及市民。」

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港鐵近年是非不斷，由鐵路工程、列車營運、更換信號系統，屢現醜聞，歐陽伯權今年3月曾接受《香港01》在內等多間傳媒訪問，他當時曾提及，將分階段實施新管理組織架構，亦會改革港鐵內部的匯報安排，加強第二道防線，助管理層預早掌握問題，將風險盡量降低。



對於票價機制長期遭批評「有加冇減」，他當時回應指，票價調整機制絕非黑箱作業，並將於明年檢討，相信屆時是討論如何令機制，更貼近社會最新情況的好時機。他又否認港鐵發展海外及內地業務是「不務正業」，強調此是為公司發展尋找增長引擎。