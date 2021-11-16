港大設先進生物醫學儀器中心　促進科研應用　改善人類健康

創新科技署建立創新平台InnoHK，期望以此為全球科技研究合作樞紐，促進大學與科研機構合作。其中一個項目是香港大學「先進生物醫學儀器中心」，該中心着力於加快博化新科技為可應用醫療方案，研發新一代微流控科技、低成本儀器技術及精準醫學技術；另一項目「創新製衣技術研發中心」，則研究將人工智能及機械人技術應用於製衣業當中，推動生產自動化進程。



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香港大學「先進生物醫學儀器中心」與哈佛大學工程與應用科學學院合作，打造醫療儀器實驗室，着力於研究費用相宜的篩查測試，以合理價格推動廣泛篩查，以便及早及現症狀；研究精確伴隨式診斷，對疾病成因提出新見解，協助制定精確療法；研究策略治療方法，以新治療策略以實現新的臨床應用；及研究先進醫療配件，優化醫療設備，以助配合需先進組件的疾病管理。

主力負責的先進生物醫學儀器中心項目主任陳國樑博士指，會進行傳感器相關研究，以汗或口水等體液進行測試；他又以糖尿病為例子，病人透過咀嚼香口膠，再將香口膠放入儀器中進行測試，以取代較傳統的拮手指方式驗血糖。

陳國樑博士解釋，拮手指的方式始終屬於侵入性測試，除了疼痛外，傷口處理不當仍有機會受到感染，所以想儘量取代入侵性測試。

陳國樑指會進行傳感器相關研究，以汗或口水等體液進行測試。（梁鵬威攝）

另外，先進生物醫學儀器中心亦以建立強大人才生態系統為目標，以培養本地人才創造醫學儀器，將學術研究成果轉移並商品化為市場試可用醫學儀器。

創新製衣技術研發中心則透過人工智能及機械人應用，推動及強化製衣業的自動化過程。創新製衣技術研發中心總監田之楠教授指，製衣業面對勞動力短缺及消費行為轉變等問題，透過發展人機協同成衣生產，可更安全有效完成工作，並提過生產的效益及靈活性。

田之楠指製衣業面對勞動力短缺及消費行為轉變等問題。（梁鵬威攝）

田之楠又指出，現有機械人對於識別柔軟及易變形的物料時有困難，所以相關技術一直難以應用於製衣業中。而中心則透過AI的學習技術，以真實數據學習柔性布料的可變性，期待將來可辨識不同布料，結合機械人技術，以自動化系統協助工人縫紉布料。

田之楠亦提到，香港的製造業曾位於世界頂尖，需然已有不少工廠搬走，但仍然「好勁」，實驗室將積極開發新的專有技術，創造更多高技術職位吸引年輕人投入產業，不只有效推動與大灣區經濟發展，更會與世界各地合作，加強競爭及持續發展能力。