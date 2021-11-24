OpenRice指餐廳數量回到疫前　CEO樂見小店進駐商場︰係生態平衡

疫情已肆虐本港近兩年，政府至今仍限制食肆的堂食時間、每枱的人數上限等。餐飲業面對寒冬為掙扎求存，只能推出外賣自取優惠等。同時疫情亦帶來誘因，令政府推出電子消費券，以鼓勵振興本地經濟，以及推動電子支付，減少接觸紙幣的機會。

OpenRice行政總裁及代理首席技術官邱桂雄認為，電子消費券確實帶來振興經濟的效果，派發後首兩周線下生意額有3至4倍的增長。開業餐廳的數量亦由今年6月起，逐漸回升至疫前水平，但小型餐廳的選址較以往謹慎，較多位於民生區商場。他認為是食客的福祉，「我哋都好樂意見到呢個情況，係一個生態平衡。」

OpenRice早前亦參與中環街市重建項目，向美食廣場提供數碼點餐及電子支付服務。邱指，食客只需掃瞄桌上的二維碼便可落單，電子支付能減少收銀處的人龍，符合社交距離的規定，亦能節省收款及對帳的人手。



Openrice行政總裁及代理首席技術官邱桂雄指，本港開業餐廳的數量亦由今年6月起，逐漸回升至疫前水平，（張浩維攝）

消費券派發後兩周 餐廳門市生意增長3至4倍

政府早前於8月派發電子消費券，邱桂雄根據OpenRice的數據透露，於派發的首兩周，食肆線下的生意額明顯有3至4倍增長。而間接消費模式亦錄得增幅，包括OpenRice的餐飲券、網頁訪問人次，其中訂座服務人次更增長30至35%。

邱認為，電子消費券確實帶來振興經濟的效果，尤其餐飲業的復蘇至今仍然持續，預計第四季整體生意或上升30至40%，明年亦見樂觀。「你都見到政府帶動到電子消費嘅趨勢，呢樣誘因令我哋好多營運商迎接機遇，就會諗好多唔同解決方案，合乎市民需要。」

新開業餐廳數量 6月起漸復疫前水平

疫情亦為本港餐飲業帶來翻天覆地的變化，邱桂雄表示疫後小店崛起，輕食店、非連續快餐店等數量不斷增加。根據OpenRice的數據，過往餐廳開業及關閉的比例接近，每個月分別有約300至400間，惟疫後關閉的數量增加，直至今年6月疫情緩和，開業的數量才恢復至疫前的水平，一個月約400間，部分月份更劇增至700間。

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疫情下4人一枱 High Tea取代火鍋成市民新寵

邱桂雄觀察到，食肆的選址較以往謹慎，較多位於民生區商場。他估計，由於疫情前大型發展商轄下的商場，只接受連鎖餐廳品牌進駐，惟疫後民生區商場亦樂意邀請本土小店進駐。他認為，新常態帶來更多選擇及口味，食肆間的競爭將提高服務質素，為食客的福祉，「我哋都好樂意見到呢個情況，係一個生態平衡，希望多啲唔同小商戶去做。」

至於政府規定最多4人一枱，亦改變市民的飲食習慣，例如適合2至3人聚會的「High Tea」，便是OpenRice最常見的餐飲券。相反，以派對、婚宴為主的餐廳，生意卻大受影響。邱桂雄指，港人熱愛打邊爐及自助餐，在OpenRice的搜尋量非常高，疫後則明顯下降。其中，火鍋店為掙扎求存，只能轉型推出外賣火鍋，但不能與堂食相提並論，因缺少酒水及加單的收入。

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OpenRice近年推出「OpenRice Pay」手機付款功能，用戶可透過該功能以手機銀包如AlipayHK，或信用卡等方式付款。（OpenRice圖片）

OpenRice跨界發展點餐掃碼付款

美食廣場的營運模式亦有所改變，OpenRice早前參與中環街市重建項目，向發展商提供數碼點餐及電子支付服務。邱桂雄指，電子支付能減少收銀處的人龍，食客只需掃瞄桌上的二維碼便可落單，符合社交距離的規定，亦能節省收款及對帳的人手。此外，食客無須分別到不同餐廳點菜，「一個Order就可以食四五六間餐廳嘅美食，你可以嘗試下叫燒味飯嗌啤酒嘅滋味。」

後新冠時代，市民已逐漸適應以電子支付取代現金。邱桂雄指，曾於快餐店聽到長者討論App的電子優惠券，令他大感震驚。為迎合電子支付的趨勢，OpenRice近年推出電子餐飲券，向用戶提供折扣優惠，並研發「OpenRice Pay」手機付款服務。用戶可於OpenRice訂座後，以手機銀包如AlipayHK、信用卡、Google Pay或Apple Pay等方式付款。邱桂雄更透露，接下來將引入PayMe。

將夥拍更多銀行相關機構 實現多平台積分兌換

即使OpenRice相比數年前已脫胎換骨，但邱桂雄並不滿足於現狀，透露會積極夥拍更多銀行，以提供更多積分兌換。現時，OpenRice已與亞洲萬里通、Cash Dollars等積分連接App，以兌換成現金付款，而每次付款亦能賺取里數。此外，OpenRice推出「疊疊賞」功能，即整合餐飲券、餐廳優惠、支付平台眾多優惠等，讓用戶選擇最著數的付款方式。

邱亦相信，電子支付將逐漸於香港普及，「人嘅behavior跟隨社會進步咁變，唔變作為行內從業員都會落後，我唔能夠比同業落後。都係嗰句，香港人絕對係有個靈活變通，亦好動到腦筋，我相信（電子支付）唔係一個太大難度。」