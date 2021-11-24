OpenRice以大數據杜絕假食評　籌通關後推外地訂位　當地人寫食評

港產食評網OpenRice陪伴港人「搵食」已有21年，曾一度於2016年被批評操縱食評，令多年來積累的信譽急跌。不過OpenRice近年在行政總裁及代理首席技術官邱桂雄的帶領下，除了走出當年的陰霾外，用戶數增至400多萬個，更逐漸發展出OpenRice Pay、外賣自取、餐飲優惠券、訂座等服務。他透露，將準備恢復通關後，用戶可經OpenRice，預訂澳門、台灣、日本、泰國及新加坡的餐廳，亦能於OpenRice一覽當地餐廳的資訊。

邱桂雄憶述指，當年面對坊間的批評，OpenRice研發大數據，根據用戶的使用及行為習慣等，自動過濾懷疑作假的食評，並投入不少資源於人手審查投訴。他亦解釋，好評、負評、OK的評價背後，還涉及大數據複雜的計算，餐廳只需做好環境、食物、衞生等條件，搜尋排名自然將會提升。「未必笑臉最多，或喊臉最多，就排喺最高或最低。」



行政總裁及代理首席技術官邱桂雄於2015年加入OpenRice，並於2018年初由技術總監，升任為行政總裁。（張浩維攝）

邱桂雄︰疫情爆發前已著重研發科技作儲備

目前，OpenRice的領軍人物為邱桂雄，他曾擔任tvb.com的總工程師，於2015年加入OpenRice，並於2018年初由技術總監，升任為行政總裁。其實早於5年前，OpenRice曾先後被資深食評家和用戶，指控「收錢做嘢」操縱食評，更爆發公關災難，令公司聲譽一度下滑。不過由他領軍下的OpenRice，似乎已走出當年的陰霾，除了固有的餐飲資訊外，更逐漸成功轉型成餐飲服務平台。

技術出身的邱桂雄認為，OpenRice作為港產科網公司，應研發更多科技儲備，因此於疫情爆發前，早與POS供應商設計好網上餐牌，因此疫後能立即推出外賣自取功能。他透露，當時首一個月有逾800間食肆加入，現時外賣自取已成為食肆不可缺少的服務。「好多科技唔能夠突然間做到出嚟，要慢慢累積，我哋團隊一路默默耕耘，都做咗好多嘢。」

當年OpenRice食評風波發生後，OpenRice專頁亦作出回應。（Facebook 截圖）

上任後研大數據自動過濾假食評

除了研發科技儲備外，邱桂雄透露，剛上任不久亦針對假食評，研發OpenRice的大數據，根據用戶的使用及行為習慣等，自動過濾懷疑作假的食評，並精確計算出受歡迎的餐廳排名。「因為呢樣嘢唔係1個人能夠可以操控，或者1個集團100個人可以操控到。始終你要喺大數據做假，就要同全香港用戶去競爭，呢個係好難。」

邱桂雄認為，大數據的研發確實有效遏止假食評，或墊高餐廳排名的情況。不過為了確保系統正確無誤，OpenRice亦投入不少資源於人手審查，專門處理用戶對於食評的投訴，更設雙重把關，職員檢查後主管須再作審核。「我哋希望為香港用戶把關得好啲，唔係惡意批評，或惡意攻擊餐廳，希望兩者中間得到平衡。」

餐廳搜尋排名涉大數據複雜計算︰未必笑臉最多就排最高

不過有市民質疑OpenRice大部分餐廳以好評為主，邱桂雄則解釋，「未必笑臉最多，或喊臉最多，就排喺最高或最低。」其實在3個評價的背後，還涉及大數據複雜的計算，包括受歡迎程度、分享次數等，進而影響於OpenRice餐廳搜尋的排名。他亦鼓勵餐廳只需做好環境、食物、衞生等條件，搜尋排名即曝光率自然將會提升。「負評唔代表用戶唔會去嗰間餐廳，可能想睇下邊啲食物，或者邊啲菜式會中伏。」

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投資外賣車隊將帶來沉重負擔

談到未來的發展，邱桂雄稱OpenRice的策略為輕資產業務，因此不會如內地美團，投資車隊發展外賣事業，令公司帶來沉重的負擔。「我哋一直係本土公司，唔係可以用一個熱錢投資，令成件事炒起嘅營運模式。」他亦強調，其宗旨為輔助餐廳及食客建立關係，例如以食評、資訊、訂座、買券、外賣自取等服務，讓三方構成生態圈。

邱桂雄亦指，OpenRice於澳門、台灣、日本、泰國及新加坡設有分公司，於疫情前的2019年底，已完成對外的聯繫，例如與日本訂座網絡展開策略夥伴合作。他指，接下來將預備恢復開關後，用戶可經OpenRice，一覽上述國家及地區的餐廳資料，包括食評、相片、地址、開放時間、電話號碼等，全由當地人上載，令資訊更「原汁原味」。

而用戶亦可直接預訂日本數以萬間、新加坡數以千計等多地餐廳。惟現時OpenRice Pay仍未能於外地付款，他解釋因涉及跨國清算，技術及商業層面的難度高。「我會考慮，但未必好快將來見到，但我哋做住訂座先。」