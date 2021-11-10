港府指新西蘭輸入個案風險上升　改列為中風險地區　11.17起生效

港府今日（10日）表示，新西蘭早前宣布將採取「與病毒共存」政策，並訂定完成疫苗接種目標，但當地確診個案一直增加，因應輸入個案風險上升，決定收緊從新西蘭到港人士的檢疫要求。
港府宣布，將新西蘭由低風險C組指明地區，改列為中風險B組指明地區，意味須加「疫監」日數，相關調整由下周三（17日）凌晨零時起生效。
目前新西蘭是唯一的C組指明地區。換言之，從11月17日起，將無任何海外地區被列為C組指明地區。
根據本港入境檢疫要求，在抵港當天或之前14天曾逗留B組指明地區，並已完成疫苗接種的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受四次檢測，並於其後七天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。至於未完成疫苗接種的相關香港居民則須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受六次檢測。未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。
政府表示，會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等公共衞生因素，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。
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