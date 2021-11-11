消委會《選擇》月刊45周年送藝人簽名封面賀壽　重見23年前古天樂

消委會出刊的《選擇》月刊入45周年，為慶祝45歲生日，消費者委會員舉行有獎問答比賽，在未來4個星期分4個階段進行，送出總共9位經典封面人物親筆簽名的當期封面，第1階段由今日（11日）至16日接受留言，得獎結果將於12月16日公布。在首階段送出簽名的封面人物，有當年以電影《家有喜事》家嫂造型的影后吳君如，以及早前因電視劇《大叔的愛》而火紅的黃德斌，亦會於首階段送出親筆簽名封面，更可重見23年前的古天樂。



消委會指，有興趣人士可到《選擇》月刊Facebook的有獎問答帖文內於指定時間留言「#45HB」，然後標記一位朋友，問答比賽表格就會自動發送至讀者的訊息匣，只要答中2條問題，就可參加抽獎，每階段的名額各10名。活動更設有「終極大抽獎」，假如在4個階段均沒有中獎的讀者將可自動參加，有機會一次過贏取9款簽名封面，名額1名。

第1階段由今日至11月16日接受留言，得獎結果將於12月16日公布。在首階段送出簽名的封面人物有近月以勵志電影《媽媽的神奇小子》而大熱的藝人吳君如，她在1992年登上《選擇》第184期的封面，造型為當年賀歲片《家有囍事》中的程大嫂，該期內容分享了美容院減肥真實個案，揭開減肥廣告真面目。而早前因電視劇《大叔的愛》而火紅的黃德斌亦會於首階段送出親筆簽名封面，他在2016年登上第451期封面，該期測試了多款冷氣機的製冷量，再推算能源效益，教大家知慳惜電。

第二至第四期禮物，包括香港電影工作者總會會長古天樂在1998年1月第255期擔任封面人物，該期選取當年市面出售的16款電視機；以及歌手許廷鏗，在2014年10月第456期擔任封面人物，該期測試了25款家用電子或紅外線體溫計，發現可量度口腔、腋下或肛門溫度的傳統棒式電子探熱針，其他抽獎月刊封面藝人包括黎瑞恩、C ALL STAR、陳柏宇、宣萱及關心妍。