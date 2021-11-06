消委會停辦新聞獎　黃鳳嫺：傳媒生態歷大變化　冀全新面貌再辦

舉辧了21屆的「第21屆消費權益新聞報道獎」，過去由消費者委員會、香港記者協會及香港攝影記者協會合辦，今年卻消委會暫停舉辦。消委會總幹事黃鳳嫺指，傳媒生態在過去一段時間出現大變化，而獎項亦有空間改善，會看如何涵蓋網媒及讓市民參與，期望以全新面貌盡快重現。



2021年8月31日，消委會舉辦第21屆「消費權益新聞報道獎」，消委會主席林定國致辭。 （黃寶瑩攝）

黃鳳嫺於商台《政經星期六》被問到消委會新聞報道獎的原因時，指過去一段時間傳媒生態改變很大，需要與時並進，將檢視奬項類別、如何包攬網媒、讓市民參與等，期望以全新面貌再舉辦。

消委會主席林定國亦有出席同一節目，並再提消委會早前推出的境外物業地產代理須規管領牌的建議，指出消委會有見就境外物業銷售投訴有上升趨勢，認為境外樓盤的發展商非香港公司，若有問題難以追究，認為要規管相關地產代理，確保提供正確資訊，並讓消費者買樓時充分了解風險。林續指，不少境外樓盤廣告都由代理處理，認為規管代理可有助管理樓盤廣告有否提供正確資料。

黃鳳嫺說，消委會過去5年收到共261宗投訴，涉及大灣區、泰國、英國、馬來西亞等地，近年更有越南、柬埔寨等。她說，有個案原被告知有意購買的澳洲樓盤旁有汽車旅館，但自行查證後發現為精神病康復中心，與事實不符。