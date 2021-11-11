第三針｜袁國勇：考慮轉打科興　因餘貨多　想為香港做多啲

政府今日開始為合資格市民打第三針，府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天(11日)在電台節目表示，自己正考慮「打邊隻能夠為香港做多啲」，有見目前科興疫苗存貨多，或會轉打科興疫苗作加強劑。對於特首林鄭月娥稱打第三針後抗體不一定是愈高愈好，他稱「真話」是抗體愈高，保護一定愈高。

本港新冠疫苗接種率一直停滯不前，至今仍未達到70%。袁國勇表示，以色列、新加坡等地都推出了更強硬的措施去要求市民打針，香港也應仿傚，提倡使用「疫苗護照」。香港必須要有高的接種率，才能確保開關後的安全，否則一開關，三成末打針的市民當中，便會有2%人不治。



▼今年3月，袁國勇為自己打BioNTech疫苗▼



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袁國勇在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，香港是國際城市，如果人才、投資、貨物來不到香港，香港就不是香港，但一旦開關，病毒進入香港，未打針的三成人口當中，有2%便會感染並不治，數目驚人，「我無誇大到」。他認為，只有整體人口有足夠的疫苗保護，醫院才不會在開關後癱瘓，呼籲無急性過敏反應、長期病患穩定的人士都打針。

他稱，香港應向以色列學習，指出以色列本身疫苗接種不低，但一開放邊境時，每天確診宗數達到一萬，不少人死亡，醫院亦癱瘓。及後以色列推出疫苗護照，到食肆、上班、上學、進入娛樂場所都需出示，否則需出示幾天內檢測陰性報告，或屬康復者的證明，而且以色列亦大力推動市民打第三針，亦要求所有人繼續戴口罩。當以色列推出這些措施後，一、兩個月後確診宗數便跌至每天1000宗。

被問到早前推行「安心出行」時已令市民感不便，疫苗護照會否「太辣」，袁國勇指安心出行程式內已有疫苗接種紀錄一項，如果現時眾多場所都需使用安心出行才能進入，「同有疫苗護照有咩分別？」

他強調疫苗是安全，滅活疫苗和mRNA疫苗在全球都分別有超過十億人接種，因疫苗而直接致死的人，每一百萬至一千萬人當中只有1、2個。而打針後中風、心臟病發的比率，亦遠低於無打針的人。

袁國勇指，當推出疫苗護照，而疫苗接種年齡又降低後，青少年也需先打針才能上學，他稱為兒童接種mRNA疫苗時，劑量只會減至原本的三分一，心肌炎風險大減，而若這批人在打針時轉為使用大腿注射，而非於膊頭打針，心肌炎風險可再降低，令家長更為安心，批評政府至今仍不肯轉為使用大腿注射疫苗的方式為12至19歲人士打復必泰疫苗。

現時疫苗接種是在膊頭打針，袁國勇倡轉為大腰打針。（龐愛蘭提供）

對於第三針應打哪款疫苗的問題，他稱如首兩針打滅活疫苗，抗體下跌得很快，第三針應打mRNA疫苗，抗體會較高，但尊重大家選擇。被問到對於林鄭月娥早前稱「抗體唔係愈高愈巴閉」 有何看法，他稱不敢評論其他人的看法，「但我要講句真話，真話就係所有我哋而家見到嘅數據都係，當你嘅中和抗體喺血入面愈高，你嘅保護係愈高嘅；你嘅中和抗體滴度愈低嘅話呢，保護一定係愈低。但中間究竟喺邊個位叫做足夠，暫時個科學數據係未足夠。」

他舉例指，流感疫苗的滴度是1:40時，保護率是70%，若滴度低於40，雖然仍有保護，但保護就會較低。他又指新冠病毒的改變速度比流感病毒慢，雖然未知第三針後中和抗體可以維持多久，但希望可以每兩、三年才再打一次疫苗。

特首林鄭月娥早前稱「抗體唔係愈高愈巴閉」 。（資料圖片／廖雁雄攝）

被問到第三針他會選哪款疫苗，他稱「我諗緊打邊隻能夠為香港做多啲」，他解釋現時香港四成人打科興疫苗，六成人打復必泰疫苗，因此仍餘下大批科興疫苗，而他早前以皮裡注射方式接種了兩劑復必泰疫苗，抗體高達1.4萬，因此他正考慮第三針以皮裡注射方式接種科興疫苗，惟強調這只屬於他自己的個人實驗。

▼今年3月，袁國勇為自己打BioNTech疫苗後見記者▼



至於港大正研發的噴鼻式新冠疫苗，他指兩年前已將疫苗種子送到內地生產，但花了超過一年才能過關來港，第一期測試證實該疫苗是安全，而用作第二期試驗的疫苗已於內地完成生產，但仍未能過關來港，重申香港應有疫苗生產設施。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，現時未接種疫苗群組主要集中長者，疫苗護照或影響他們出行。（資料圖片）

不過，對於疫苗護照的做法，呼吸系統科醫生梁子超就不認同，他在港台節目《千禧年代》表示，現時未接種疫苗群組主要集中長者，疫苗護照或影響他們出行，「唔打針唔畀入院舍咩？點解老人家咁驚？根本通報上有問題」，而且採用疫苗護照的法國疫情持續爆發，以色列國內有大爭議，認為政府應正視信心問題，「夾硬」強逼打針，反而令人覺得疫苗確實有風險。