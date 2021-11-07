MIRROR參演旅發局除夕跨年倒數演唱會　已打疫苗市民可爭3000門票

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅遊發展局今日（7日）公布12月31日除夕將會復辦實體倒數活動，但受新冠肺炎疫情限制，再度不辦會吸引數十萬人圍觀的除夕倒數煙花匯演，改為首辦「香港跨年倒數演唱會」，演出歌手有人氣男子組合MIRROR全員12人，以及江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等，他們將聯同香港管弦樂團一同演出。



各位MIRROR「鏡粉」除可透過電視及網上直播觀看外，更可參加門票大抽獎，爭取成為3,000名現場觀眾。旅發局會以抽獎形式送給1,500名幸運兒，每人可帶同一名同行親友入場。為配合政府當局要求的防疫措施，登記人和同行者均需在12月13日或之前在香港完成新冠疫苗接種，入場須掃瞄安心出行程試；門票採用實名制，無法轉售他人，防止「黃牛黨」炒賣門票。



報名必須注意：除夕跨年倒數演唱會有MIRROR 一文看清實名制報名下DQ位

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總支出1700萬 演唱會及倒數計時設西九文化區

旅發局首辦的「香港跨年倒數演唱會」，選址西九文化區西面近故宮博物館的藝術公園作戶外演出，由除夕晚10時至翌日2022年元旦凌晨0時30分。局方表示，今年經費為1,700萬元，較2018年煙花匯演倒數活動多100萬元，強調今次形式不同，難作比較。

過往除夕活動倒數計時會於會展外牆顯示，今年則移師本周五（12日）開幕的西九M+視覺文化博物館，由除夕當晚下午6時起，M+外牆LED燈大螢幕將由2021年最後6小時開始計數，到午夜最後10秒一同供市民倒數迎2022年。旅發局總經理（節目及旅遊產品拓展）洪忠興推介西環海傍、中環港外線5號及6號碼頭和海港城露天停車場，可較清楚看到M+，但無法看到演唱會。

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MIRROR全員出動 香港管弦樂團同場演出

「香港跨年倒數演唱會」參與的歌手及組合，當中包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、MIRROR等，他們會聯同在2019年成為亞洲首個榮獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎的香港管弦樂團將同場演出，MIRROR全員12人都會參與。

旅發局於6月進行招標，最終由ViuTV中標負責製作，是以能安排一班年輕人氣歌手及組合演出。局方會提供訊號予直播，因此市民無論在家或外出，都可透過電視或手機觀看，身處外地也可看到。

旅發局總幹事程鼎一表示，有信心在防疫及公共衞生的大前提下，舉辦一場盛大的跨年倒數演唱會，向全球展示香港踏入新一年的熱鬧氣氛。

MIRROR成員盧瀚霆Anson Lo、姜濤等全員12子將於旅發局「香港跨年倒數演唱會」演出。（MV截圖）

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本月15日至24日可登記抽獎 幸運兒每人2張門票

演唱會當然設現場觀眾，今次共有3,580個位座位，旅發扣除預留予合作伙伴、嘉賓及傳媒的席位後，有3,000個將公開予香港市民透過抽獎爭奪。中獎名額為1,500個，每人可獲兩張門票，可與一名同行者進入。

抽獎採用與多個打疫苗大抽獎同一系統，市民可由本月15日至24日下午5:30進行登記，報名期長達10日，旅發局呼籲市民毋須逼於首日進行登記。活動網址https://nycdconcert.discoverhongkong.com將於稍後開放。抽獎結果會附有座位編號，取得前排定最後一行門票，全靠彩數。

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登記人及同行者最遲12月13日完成接種兩劑疫苗

為配合政府當局要求的防疫措施，旅發局對報名人士有嚴格限制。登記人必須年滿18歲，並必須在12月13日或以前，在香港完成接種兩劑新冠疫苗；在登記時也要輸入同行者資料，他們必須已年滿12歲，同樣需在12月13日或以前在香港完成接種兩劑疫苗（18歲或以上）或最少一劑疫苗（12至17歲）。

12歲以下兒童由於現不能夠接種疫苗，故此無法成為同行者，局方表示，若政府日內公布下調接種年齡，將會考慮修訂。局方指60歲以下市民有七至八成已打疫苗，相信絕大部分人都符合資格。

若仍未打首劑疫苗要留意，根據疫苗接種規定，接種兩劑復必泰需相隔21天、接種兩劑科興需相隔28天。因此要最遲在12月13日符合打針要求，成人需最遲本月15日打首劑科興或22日打首劑復必泰，12至17青少年因只需打一劑，最後限期可至12月13日。

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採用實名制 12.3抽獎 得獎者及同行須親身取門票

合資格市民登記時，需輸入自己及同行者的姓名和身份證號碼，以及登記人的聯絡電話，毋須輸入針卡資料。由於只接受身份證號碼登記，非香港居民無法參加，而持有身份證的外傭則可登記。每人不論作為登記人抑或同行者，只可作一次登記，無法重複登記。今次演唱會採用實名制，旅發局稱為盡力阻止「黃牛黨」炒賣門票，所有門票一概不得轉讓。

抽獎結果將於12月3日公布，幸運兒由當日起至13日，須與同行者帶同得獎短訊﹑身份證及疫苗接種紀錄，親身到指定地點換領門票，不接受改名、轉讓或授權第三者取票。逾期未取門票將不能補領，門票將會轉給候補名冊人士。

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入場須掃安心出行 場內不得除口罩及飲食

旅發局將於當晚設置大量入場檢查櫃位，核實觀眾是否得獎者；進場也必須掃瞄安心出行程式，不接受「寫紙仔」。因應防疫要求，場內不得除口罩及飲食，因此入場人士當晚記得先吃晚餐才進入。

演唱會在西九文化區西面的藝術公園舉行期間，當局不會封鎖整個西九文化區，無門票市民屆時或可在「核心外圍」嘗試能否看到，不過預計警方會實施人流管制，而到演唱會及純進入西九文化區，要由不同人口進入。另方面，M+視覺文化博物館位於西九文化區東面，想近距離倒數市民要留意。