李澤楷都抽空看的相展　專訪港產世界級攝影師Kelvin Yuen

人生營營役，夢想容易變成「夢」和「想」。年僅25歲的本土攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen）7年前開始追夢，年紀輕輕已得全球攝影大賽青年組冠軍及國際風景攝影師冠軍名銜，鏡頭下盡是藝術風格濃厚的自然山景，周遊列國多年，月起會舉行慈善相展。



相展近日獲電訊盈科主席「小小超」李澤楷現身撐場。袁斯樂接受《香港01》專訪時坦言受寵若驚，感激對方支持。近年港人熱愛行山打卡，擅長拍攝風景的袁斯樂教路，毋須昂貴器材，只需要心等待，在日出日落的「magic hour」(魔幻時刻)，就是為另一半拍攝靚相的最佳時刻。



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港產攝影大師袁斯樂正於尖沙咀1881 Heritage地面展覽廳，舉行名為《KELVINISM》慈善攝影展，展期至12月20日，免費入場。現時網上訂購作品集及作品，部分收益將會捐贈予香港乳癌基金會作慈善用途。電訊盈科主席李澤楷上周一（8日）現身支持，據知「小小超」即場購入袁斯樂30本作品集及訂購一系列相片，獲城中富豪級人馬青睞。

袁斯樂接受《香港01》專訪時笑言受寵若驚，「本身都唔知李先生會嚟，好有幸可以向李先生介紹我嘅作品，係有少少緊張，好高興佢欣賞我嘅相片同技巧。」

國家公園放低4萬元相機過夜拍星軌

早年憑飛鵝山自殺崖《野孩子追夢的天空》作品，贏得「2015國家地理全球攝影大賽青年組」冠軍，袁斯樂在攝影界嶄露頭角，未幾卻一次過刪除社交媒體上的作品，仿佛全盤否定自己，「啱啱影風景相時，會影山景加城市景，但我唔想影好受觀眾歡迎嘅相，我係想做有質素嘅作品相，睇過外國畫作，就集中影自然風景，例如雪、山、森林。」

過去多年周遊列國，袁斯樂快門下的自然風景具強烈藝術風，成功打出自己一套風格，贏取了《2020國際年度風景攝影師大賽》全球冠軍，其中一幅攝於非洲納米比亞的《Immortality》，拍下平原上空璀璨的星軌，「納米比亞國家公園有個死樹墓地，係好多人取景位置，但我想影另類嘅相，所以晚上離開前放低部相機」，與價值4萬元相機相距50多公里外，形容心情忐忑不安，「唔係擔心拎唔拎得返部機，而係影唔影到。」

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苦等四天 雨後一刻曙光影彩虹圓環

袁斯樂最喜歡攝於挪威高山的一幅《Miracle》，他指原本打算拍下挪威的日出，惟天氣不似預期，四日行程連場大雨，到最後一日明知機會渺茫，都要走上山碰運氣，在絕望中果然有一刻曙光，雨後形成一道彩虹圓環，堅持等待成就奇蹟。

未來，袁斯樂打算第四度挑戰德國新天鵝堡，拍攝童話般雪景中的城堡，他5年前物色一處山頭拍攝，惟到訪後發現無路可上山，第二年成功登山卻撞正維修，第三年又遇上大風，把雪吹散，期望通關後可以趕赴圓夢。

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教路magic hour打卡影剪影

疫情下袁斯樂接近兩年留在香港，早前獲邀為香港地質公園拍攝十周年相集，「香港有好多標誌性地方，卻一直欠缺紀錄，我哋嘅郊野公園同地質公園可以成為高質素嘅作品，媲美外國嘅風景」，過去一年超過200日都埋首在不同山頭、海蝕洞、岩岸等，器材亦由以往15公斤提升至25公斤，連膊頭都操勞過損，需休養兩個多月。

近年港人熱愛行山打卡，袁斯樂教路就算沒有高質器材，其實都可以為另一伴拍下醉人美景，「要影特色打卡相，最好揀日出或日落無耐嘅時分，擺甫士影剪影，尤其日落後會有一段magic hour，光線好適合喺山頂上拍攝剪影，畫面會更好。」