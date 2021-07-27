東京奧運｜伍家朗球衣風波　楊德強：事件屬誤會望關注運動員表現

東京奧運賽事進行得如火如荼，早前被建制派人士質疑穿無區徽球衣比賽的伍家朗，將於明日再出戰。民政事務局體育專員楊德強表示，事件為一個誤會，希望市民關注運動員表現，而政府已授權伍家朗在球衣印上區徽，並在東京處理中，預計下次出賽已完成處理。



林大輝︰外界作出任何譴責或批評前 應查清來龍去脈

楊德強表示，已有即時了解伍家朗球衣一事，指事件屬誤會，伍家朗只是想以最快方式處理問題，認為如伍有向政府反映，處理方法會不同。他指，現時要為港隊成員找到贊助或提供球衣「絕對唔係問題」。當局就事件已與香港羽毛球總會聯絡，已批出印區徽的授權，現時在東京處理中，相信伍家朗下一場賽事出場時已解決。

至於體院主席林大輝接受商台節目《在晴朗的一天出發》時稱，本港運動員參加國際賽事，機會得來不易，希望外界作出任何譴責或批評前，應查清來龍去脈，相信事件無可避免會影響伍家朗心情，認為並不理想。

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港隊張家朗昨日在男子花劍個人賽中奪金，楊德強表示，對其奪金並不意外，指張本來已是世界第十，有能力挑戰獎牌。他表示，政府會對有機會衝擊獎牌的運動員重點栽培，提供額外資源。他說，不會因一次比賽的成績而多投放資源在劍擊項目上，政府政策要持續進行。他又指，不會因為一個項目的資源增加，而影響另一體育項目的資源，指現時香港已有20個精英項目，在運動員的努力以及政府配套下，預期香港日後有更多水平。

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】