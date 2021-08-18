教育局申請開位監察執行國安教育　政府：若學校違指引嚴肅跟進

立法會今早（18日）召開人事編制小組委員會會議，審議教育局建議開設3個編外職位，即2個教育署助理署長職位和1個首席教育主任職位，負責推行國家安全教育和學校行政工作等。

教育局常任秘書長李美嫦表示，自《港區國安法》實施後，教育局已向學校發出國家安全教育指引，由於新增工作，故需要額外人手，負責監察學校執行國安教育的執行情況等。多名議員支持開設識位，但有議員關注學校違反指引的後果，亦有關注國安教育教材的把關。李美嫦強調，若有學校違反指引，教育局將嚴肅跟進。



教育局常任秘書長李美嫦（左一）表示，《港區國安法》實施後，教育局已向學校發出國家安全教育指引，由於新增工作，故需額外人手，負責監察學校執行國安教育的執行情況等。（資料圖片）

李：學生赴內地交流不會流於玩樂

旅遊界議員姚思榮問及，若學校不按指示執行國安教育會有何後果。他又指，現時學生參加赴內地考察的活動，不少只流於玩樂，問及能否讓學生確實地了解國情。李美嫦稱，若有學校違反指示，局方一定會嚴肅跟進，強調學校一定會有後果，同時局方會舉辦講座等活動，在學校加強國安教育的培訓。

對於學生赴內地交流的活動，李美嫦強調不是玩樂目的，而會與課程緊扣，除學習國情外，亦會了解內地科技等發展，屬多樣化的行程。

葉劉淑儀認為，香港的教育有五方面問題，包括課程、教材、考評、教師培訓及教育管理。（資料圖片）

學校要為教材問責 公社科教材將存檔兩至三年

新民黨立法會議員、委員會主席葉劉淑儀表示，香港的教育有五方面問題，包括課程、教材、考評、教師培訓及教育管理。她稱現時的課程編書政治化，但即使撇除政治問題，學生的教育程度亦受影響下降，「所以高級公務員，邊個唔係將仔女放喺直資學校或者國際學校，邊個想啲仔女去讀通識，學唔到嘢㗎。」

葉劉問及，局方將如何監察公民與社會發展科的校本教材，能否讓社會人士參與課程的發展等。教育局副秘書長康陳翠華回應時稱，已聯絡書商，由出版社編寫的教科書會納入審書機制，預計中四及中五的教科書明年將完成審批。她又指，學校的科主任有責任為教材問責，當中涉及憲制秩序等問題不容曲解，強調教材會存檔2至3年，如有任何投訴，教育局將嚴肅跟進。