體育堂猝亡｜法醫指男生無先天性心臟病　因患心肌炎致死

中四男生前年3月在校上體育課期間，突然不適暈倒，送院搶救不治。死因庭研訊今（26日）續，法醫供稱死者的死因為淋巴細胞性心肌炎，屬「自然死因」。雖然醫生不建議心肌炎患者劇烈運動，因為運動會影響心臟細胞癒合，但沒有文獻指運動會導致心律不正加劇，甚至引發死亡。



死者肖葉濤，(19歲，中四學生)，肖於前年3月18日在城門谷公園上體育堂跑步期間，數分鐘後突感不適暈倒，送院搶救不治。死因裁判官何俊堯連同五名陪審員處理，料需研訊5天，肖生前就讀的呂明才中學列為有利害關係的一方，並由大律師譚俊傑代表。

醫生指肖或兩次不幸地患心肌炎

仁濟醫院急症室醫生巫斌供稱，肖於2018年6月暈倒送院，是由巫決定其須留院。肖當時驗出心酵素較高，但由於肖當時僅表示暈倒前「踩緊氣球」，感到胸口不舒服，但沒有發燒、感冒既徵狀，故沒有肯定肖患有心肌炎。而心肌炎大多會在1至2個月康復，因此肖於2018年暈倒與案發當日倒地有可能是獨立事件，即兩次都不幸地先後患有心肌炎。

案中證人的主要供詞。(詳看下圖)

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肖沒結構性或先天性心臟病

衛生署法醫科醫生林百通供稱，肖沒有結構性或先天性的心臟疾病，其死因為淋巴細胞性心肌炎，屬「自然死因」。林經過檢查，發現肖的身體有淋巴細胞滲透及心臟細胞壞死，情況與淋巴細胞性心肌炎吻合。而心肌炎的成因主要分為3大類，分別是病毒感染、自身免疫力失調或藥物引致。而當淋巴細胞接觸到心臟肌肉細胞，引致發炎反應，再令到心臟細胞壞死。

運動會影響心臟細胞癒合

對於運動會否引致心肌炎患者死亡，林指心肌炎有機會引發致命性心律不正，繼而突然暈倒或死亡。而根據相關文獻，不建議心肌炎患者進行劇烈運動，但只是因為運動會對心臟細胞癒合有負面影響，沒有文獻指運動會導致心律不正加劇，甚至引發死亡。

案件編號：CCDI-730/2019(ST)