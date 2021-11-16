旺角Lab Eat Restaurant & Bar疑爆食物中毒　7女子食生蠔後屙嘔

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布，正調查兩宗懷疑食物中毒個案，共涉七人，而涉事餐廳為位於旺角商場「T.O.P」502號舖的「Lab Eat Restaurant & Bar」。衞生防護中心指，受影響7人均為女性，全部曾進食生蠔。



衞生防護中心表示，首宗個案涉及兩名女子，年齡為56及60歲。她們於11月12日於上述餐廳晚膳，並於進食後約3個半小時後出現腹痛、腹瀉及嘔吐病徵。

另一宗個案涉及五名女子，年齡介乎26至28歲。她們11月13日於同一所食肆晚膳，約39小時30分鐘後出現類似病徵。中心稱其中兩名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

中心發言人指，該署已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。中心又提醒市民要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生；在外進食時，應光顧可靠及有牌照的食肆，以及避免進食生的海產，亦要小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔等。