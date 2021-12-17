舉報虐兒｜兒時被虐為母後一嬲就打　悔疚求助改觀念：一錯難補救

外在傷痕會隨年月痊癒，修補內心裂縫卻不易，年近70的瑞芳，說起兒時被體罰經歷仍不禁哽咽。在五兄弟姊妹中，她排行第二，「藤條炆豬肉」及被皮帶打是家常便飯，更試過連續被推向牆撞了十下八下，感到害怕卻無從求助。

長大後成為人母，她也曾因潛移默化用了類同方式教女，幸而輾轉間遇到社工，接受輛導，終改變管教方式。曾經被虐，也曾施虐，瑞芳希望時代進步，保護兒童配套應同樣進步：「被打嘅係細，佢哋唔識保護自己，亦講不出來。」



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近年連接發生嚴重虐兒案，大眾對體罰關注更高，根據警方數字，今年首三季共接獲871宗虐待兒童刑事案件，當中近一半涉及身體虐待。

稍為做錯即被皮帶打 更曾被撼埋牆洩憤：連續撞十下八下

「諗返起以前，其實我都唔係曳的小朋友。」69歲的瑞芳指小時候只要稍為做錯，不時被皮帶、藤條打，被打時要乖乖企好、不可發出哭罵聲，不然打得更狠。

她說，父母氣憤時隨手抓到任何物品，便會扔過來，印象最深刻試過被推向牆洩憤：「連續撞了十下八下。」她記起，有日哥哥忍無可忍，決定離家出走，母親隨手拿起一將實木櫈，幸而沒完全擊中：「果時唔敢出聲，如果佢打得呀哥，佢一定打埋你。」感到害怕，卻無從求助。

瑞芳兒時經常被父母體罰，長大後成為人母，潛移默化用了同樣方式教女。

為人母後仿父母管教模式 嚴厲挑剔 拿起衣架就打

當瑞芳長大婚後成為人母，竟不知不覺間模仿了父母管教模式。嚴厲、挑剔、吹毛求疵，她說自己對大女最嚴厲：「係果種佢拎到99分，我還罵她為何沒拿100分。」普通小事亦可惹瑞芳生氣，拿起衣架、藤條便打，亦會用枕頭摀住女兒，怕哭聲被鄰居聽到：「真係會上癮，你會覺得即時work咗，即時聽話。」

我係果種佢拎99分，還罵她點解沒拿100分？拎起衣架藤條就打，驚鄰居聽到哭聲會用枕頭摀住，你會覺得即時work咗，（女兒）即時聽話。後期大女一返屋企已經好驚，驚一入嚟我會點樣打佢。 瑞芳

事後內疚但難自控 接受輔導改育兒觀 更當義工助人

瑞芳坦言，事後每次都會感到內疚後悔，但一忟憎時又難自控，形容後期「大女一返屋企已經好驚，驚一入嚟我會點樣打佢。」直至後期再生兩兒，擔心情況持續，會將子逼至自殘，終意識到管教出現困難，向區內社福機構求助，接受課程，慢慢改變育兒觀念，更成為義工助人。

回望童年心裡永遠有條刺 性格變內向

回望童年，瑞芳形容「其實補救唔到」，即使媽媽現已離世，「諗返起都係好唔開心，心入面永遠有條刺喺到」，亦令性格變得更內向、沒有自信，她說起感觸，一度哽咽落淚。

回望童年，即使媽媽現已離世，諗返起都係好唔開心，其實係補救唔到。 瑞芳

贊同強制舉報虐兒 瑞芳：佢哋唔識保護自己

政府正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案的機制，並加強有關專業工作者識別虐兒的培訓，目標是盡快將法例提交予新一屆立法會審議。她認為，強制舉報有其必要性，「被打嘅都係細，佢哋唔識保護自己，亦講不出來，只靠身邊的人、社會人士發現」，但直言人手問題不容忽視，期望增加到校社工等相關配套，以紓緩教師壓力。