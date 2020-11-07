黃牛山石天窗成打卡熱點　草坡變禿地跣腳難行　環團嘆傷痕難復原

疫情下市民足跡遍布山野，熱門郊遊點隨時旺過旺角。市民難得郊遊為靚景自拍「打卡」，不惜自闢小徑、破壞植被。傷害大自然行為越發嚴重，草坡變禿地，如蜘蛛網般在山坡蔓延。

位於新界東的黃牛山，近期成為行山熱點之一，不少市民為一睹「石天窗」而來，但一片明顯已沙化、較斜山坡成必經之路。市民沿路行走時，部分位置要手腳並用，或靠側邊繩索借力滑行，對行山新手非易事。惟每逢假期，石天窗打卡位依然出現排隊人龍。

有環團認為，市民一窩蜂經不同小路在熱門山野穿梭，導致山徑附近植物被過度踐踏，已形成惡性循化。享樂過後，山嶺中遺下一條條，被人踐踏而成的「傷痕」，將難以完全復原。

▼石天窗成打卡熱點 草坡變禿地▼

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去年被電視節目介紹的黃牛山「石天窗」，石群中的空隙如崖邊的一扇窗，吸引不少市民探秘。在疫情期間，每逢周末更是人潮如鯽，崎嶇山嶺上驚現排隊「打卡」人龍。

記者於平日時間隨環團上山，尋找這扇「石天窗」。在接近目的地的一處草叢，有人留下絲帶引路，在市民自行開闢的小徑旁，有人沿路綁上繩索作「扶手」，但「扶手」兩端僅繫在幼小的灌木上。距離石天窗10多米的位置，先要經過一個大斜坡，上面的植被所剩無幾，露出一片黃土，即使遊人小心翼翼下行，亦顯得雞手鴨腳。

據記者觀察，有人手腳並用邊行邊滑，有人則靠別人留下的繩索「遊繩」而下，亦有人走近側邊較多植被山坡緩慢前行，好不容易才能一睹石天窗奇景。在石天窗所見，不少人擺出單腳站立瑜伽動作，或是在大石之間躍起，但大石的另一邊，已是深不見底的密林。

鄭茹蕙認為，市民親近大自然並非壞事，但希望遵守郊野禮儀，自己垃圾自己帶走。（梁鵬威攝）

行山新手忽略危險性 增郊野負荷

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，疫情期間市民不能外遊，唯有「瓹窿瓹罅」找美景打卡，部分較偏僻、沒有主要行山徑的地方，市民會用自己方式開路，衍生不少新闢小路。以前往石天窗的斜路為例，同一時期多人到訪，附近植物被踐踏、沿路滑行時拖行表土，更加速山徑退化，下大雨時再沿小路沖刷造成水土流失。當小路被沖刷得日漸難行，另一批人或再開新路，或是拉扯側邊的植物作攙扶，終形成惡性循環。

即使有人好心留下繩索助市民上落，但「扶手」只繫於木柱上，終有一日枯毀，無法支撐人類重量，對行山新手甚艱險。鄭茹蕙指，曾見有中年女士，右手拿著自拍棍及行山杖，左手扯著幼繩雞手鴨腳下坡，嘆言「享受大自然之餘，也要顧及安全」。她強調，部分網站將行山的危險性輕描淡寫略過，其實該段山徑，對新手是吃力而艱難的挑戰，冀市民資料搜集時，多觀看可信網站以了解難度。

2008年，前往石天窗的小徑仍有植被覆蓋。（郭錦輝提供圖片）

資深行山愛好者郭志標早在大約2000年前後，曾到訪石天窗，因草坡較斜，他坦言若非大膽、體能好，已不敢下去。他憶述，當時前往石天窗，沿路仍有植被，他看過山坡斜路變得光禿禿的「近照」時，大呼恐怖「點解搞成咁？」他寄語行山客，不要為好角度拍照而亂闢山徑，破壞植物，最終反而損害景觀。

前往石天窗的草坡變成光禿禿的泥地。（梁鵬威攝）

漁護署擬在千島湖清景台豎告示 加強巡邏勸喻

至於大欖涌水塘的千島湖清景台，亦成另一個遭行山人士「蹂躪」重災區。記者於假期到訪時，發現不少人越過圍欄，走出觀景台外的大石避開人海拍照。觀景台對出斜坡，則被遊人踩出多條「打卡」小路，日漸變寬、表土退化。

漁護署承認，近年郊野公園個別地點，因遊人逕自開闢山路，令原本有植被覆蓋的表土被嚴重侵蝕，加上山坡陡峭，植被難以自行修復，加速水土流失。以清景台為例，漁護署指今年下旬用籬笆，圍起沖刷嚴重地方，保護新種樹苗，但觀景台下方的小路非由署方建造，亦不鼓勵市民使用，故將豎立告示，加強巡邏和勸喻，提醒遊人應盡量使用漁護署提供的山徑。

▼千島湖清景台對出山坡禿化嚴重▼

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環團建議綠色遊前往承載力較高景點

這場抗疫戰持續近一年，港人的行山季不只局限在秋冬，令山野自然修復的機會減少，日積月累的摧殘難以恢復原貌。鄭茹蕙不時在山邊拾到口罩，又試過發現一整袋已食完的外賣被遺棄山野，亦遇過有人開大音響行山。她無奈說「發掘香港大自然是好事，但希望遵守郊野禮儀，自己垃圾自己帶走」。

政府推廣綠色本地團，景點包括郊野公園。翻查漁護署數據，今年1至9月到訪郊野公園的遊人數目達821.2萬人次，2月單月就錄得超過130萬人次。今年首9個月遊客人次較2019年同期增加約3%，但與2018年同期相比則減少約6%。在垃圾量方面，今年1至9月在郊野公園收集到1,817公噸垃圾，雖較2018年同期減少9%，但仍較2019年同期增加1.5%。

鄭茹蕙認為，大型旅行社辦綠色遊時，應帶團到較高承載力的景點如濕地公園，導遊應有足夠生態保育意識及知識，將確資訊帶給遊客。

有辦本地遊的旅行社有意與梅子林故事館合作，辦團講解鄉郊歷史、自然生態等。館長兼導賞員李以強表示，一些聲稱「綠色遊」的旅行團，或欠缺講解郊野公園自然生態、導賞質素參差，只著重享受美食，旅客或只抱「到此一遊」心態。他認為，綠色遊可「做多少少」，行程不必過於緊湊，也希望導遊至少學習郊野守則，在行程中帶出保育信息。