東九龍線、北港島線鐵路計劃傳有變動　運房局及港鐵稱進一步研究

港府於《鐵路發展策略2014》提出7個新鐵路項目，相關項目已相繼上馬，不過東九龍線及北港島線仍只聞樓梯響。近日網上流傳港鐵正研究東九龍線的替代方案，新方案擬以全高架形式興建，取代原有地底方案。新方案起點站改於現有觀塘線彩虹站，途經順利、秀茂坪，以寶達為終點，與政府原方案比較，該線不駛入將軍澳寶琳。



另外，原擬接通東涌線及將軍澳線，中途設添馬站、會展站及銅鑼灣北站的北港島線計劃。網上消息指，因涉及技術複雜，當局亦正研究替代方案，新方案的北港島線，將在將軍澳線北角站向西延伸後，接駁東鐵過海段的會展站，但不設添馬站及銅鑼灣北站，亦不再接駁東涌線。



港鐵回覆表示，香港整體鐵路規劃和發展，由政府主導，早前已就東九龍線向政府提交建議書，目前仍在就政策局及部門的意見補充建議書內容，並研究可行性方案。運輸及房屋局稱，北港島線的規劃涉及複雜的技術事宜，如走線需配合港島北岸新海濱地區的規劃、以及與營運中的鐵路線的銜接，港鐵正因應政府的意見，就可行方案作進一步研究。



《鐵路發展策略2014》提出的東九龍線（《鐵路發展策略2014》圖片）

《鐵路發展策略2014》提出多條新線，當中東九龍線及北港島線項目，工程尚未上馬，仍交由港鐵研究。按當局提出的東九龍線原計劃，起點會設於現有鑽石山站，中途加設彩雲、順天、秀茂坪、寶達等站，並駛入將軍澳接駁將軍澳線的寶琳站。當時的計劃全長7.8公里，初步建議的落實時間為2019年至2025年。

東九龍線傳改走線 彩虹接寶達不入將軍澳

根據網上消息，港鐵正研究東九龍線以全高架鐵路形式建造，起點站改為彩虹站，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達等6個車站，但不再伸延至將軍澳。

港鐵未否認傳聞 指仍正研究可行方案

港鐵回覆《香港01》查詢時，並無否認有關消息。港鐵指，香港整體鐵路規劃和發展由政府主導，會配合政府推展，早前已就東九龍線提交建議書，目前仍在就政策局及部門意見補充建議書內容，並研究可行方案。

《鐵路發展策略2014》提出的北港島線（《鐵路發展策略2014》圖片）

網傳北港島線車站三減二 將軍澳線西延不接東涌線

另外，擬建的北港島線計劃亦可能出現大轉變。根據運房局《鐵路發展策略2014》的建議，北港島線是沿港島北岸行走的鐵路線，並接通東涌線及將軍澳線。該線原訂設3個車站，包括明年6至7月啟用的東鐵會展站，又會另建添馬、銅鑼灣北兩個新站；至於現有東涌線亦會向東延，由香港站接駁到添馬站，令東涌線及將軍澳線接通。

不過根據消息，目前醞釀的替代方案，將不會再設添馬站及銅鑼灣北站兩站，只直接為將軍澳線從北角站，向西延至會展站；至於東涌線亦不會東延，東涌線及將軍澳線將不會接通。

當年港府介紹北港島線計劃時，目標包括分流過海客運量、減輕港島線負荷，以及改善香港東、西兩面連接。當時初步落實時間為2021至2026年。

運房局︰北港島線規劃複雜 港鐵正按政府意見進一步研究

運房局回覆表示，擬議北港島線的規劃涉及複雜技術事宜，例如走線需配合港島北岸新海濱地區的規劃，以及與營運中的鐵路線銜接，港鐵正因應政府的意見，就可行方案作進一步研究，以改善項目設計，在建議鐵路方案細節，例如走線、車站位置、落實時間表等完備時，政府會適時公布項目的未來路向。