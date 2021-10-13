獨家片段｜東鐵九卡列車九龍塘站噴火花　嚇煞月台乘客：爆咗3次

圓規襲港，天文台改發為三號風球，港鐵列車服務加強。不過，在今日（13日）下午5時許，港鐵東鐵綫九龍塘站有列車，車頂與架空電纜之間爆彈火花，火花更散落至月台上。《香港01》取得目擊者拍攝的現場短片，見到火花爆得突然，月台不少乘客也嚇一跳，該目擊者表示，列車至少彈出火花3次。

港鐵表示，東鐵綫一列車在九龍塘站附近出現故障而影響供電系統，該列車需要被移離主行車綫，東鐵綫來往紅磡站及上水站的行車時間預計需要額外15-20分鐘。大約40分鐘後，港鐵宣布該列車已移離行車綫，東鐵綫列車服務陸續回復正常。



該目擊者表示，東鐵綫九龍塘站往上水方向，列車車頂與電纜之間突然爆出火花，火花散落至月台上，部份候車乘客受驚走避。目擊者說，在拍攝短片時，列車已第3次噴火花。

港鐵：列車需被移離 紅磡至上水站行車時間需額外15-20分鐘

港鐵指，東鐵綫一列車在九龍塘站附近出現故障而影響供電系統，該列車需要被移離主行車綫。東鐵綫來往紅磡站及上水站的行車時間預計需要額外15-20分鐘。大約40分鐘後，港鐵宣布該列車已移離行車綫，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

翻查資料，本周一（11日），東鐵綫大學至大埔墟站之間亦有列車曾故障冒煙。消防接獲報案，指列車的掣動器（迫力）冒煙，列車服務一度延誤，事件中無人受傷。