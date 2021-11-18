21歲女心肌炎亡　專家指守到最壞時刻能自癒　病情急轉差令人意外

沒有長期病患亦無心臟病史的年輕女子，突患心肌炎死亡，死因庭今(18日)續為就其死作研訊。心臟科專家指，心肌炎的主要治療方式為支援性治療，只要「守得住最壞時刻」，病人就有機會自行痊愈。然而急性心肌炎的死亡率亦高達4分之1，是次研訊中的病人，其情況急劇轉差令人意外，即使能及時發現她是心肌炎，亦不能確定是否能把結果逆轉，專家同時亦認為院方當時的治療屬恰當。



死者蘇潔茵（終年21歲）在2017年1月4日因心口痛等情況，到瑪嘉烈醫院急症室求醫，她之前約一星曾患上呼吸道感染。惟她入院當晚情況已轉差，留院3周至同月26日不治。

心肌炎沒有獨特臨床表徵

屯門醫院心臟科顧問醫生譚樂忍，今以專家證人身份作供，譚指出心肌炎沒有獨特具指引性的臨床表徵，其病徵很可能在其他病症出現。雖然蘇到急症室求診時的病徵已與心肌炎吻合，醫生仍難作出心肌炎的判斷。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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數據顯示蘇當時心臟已有損傷

及至蘇入院接受多項檢查，其血液報告呈酸性，表示身體血液循環系統功能下降，有可能已發生了心臟衰竭，醫生可考慮進行心電圖、心電超聲波、心律監察等檢查，對心臟情況變化更警剔。另報告顯示蘇的肌鈣蛋白達775，高於正常，顯示其心臟有損傷。譚指此時值得考慮針對心臟的檢查，較頻密地監察蘇的血壓及心跳。惟譚強調根據當時掌握的資訊，院方的處理方式可以理解。

蘇無特別病史亦無濫藥

譚進一步解釋指，蘇曾數度心臟停頓，導致器官缺氧，肌鈣蛋白由最初的775升至逾39000，後來更高達86000，明顯表示其心臟有損傷。蘇是一個年輕病人，沒有特別病史，亦無濫藥，肌鈣蛋白升至如此高度，其患有心肌炎的機會非常高。

轉入深切治療部已給抗生素等治療

蘇後來於1月5日轉入深切治療部，其肺、呼吸系統、腎等出現器官衰竭，腦水腫進一步轉差，院方為其使用強心藥物、抗生素、心肺機、呼吸機及洗腎，譚形容院方「治療恰當」。

守住最壞時刻就會明顯改善

提及心肌炎的治療方法，譚指主力為支援性治療，以維持其身體生功能，而大部份心肌炎可自行痊愈，譚謂：「邊樣野守唔住，我地就支援住…守得住最壞時刻，就會有明顯改善。」

急性心肌炎死亡率高達4分之1

譚又指，急性心肌炎的死亡率亦高達4分之1。至於蘇當時的情況，雖然其心臟曾一度有恢復跡象，但腦部沒有恢復，而抗生素只能針對肺炎，而非病毒，因此對心肌炎也不會起決定性作用。

蘇病情急劇變差令人意外

譚最後總結指，蘇因病毒引起暴發性心肌炎，導致突然猝死，期間她曾出現心臟停頓，令到器官多重衰竭，繼而引起其他併發症。且蘇的病情急劇變化令人意外，入院至心臟停頓發生在僅僅12小時內，速度之快難以阻止。譚另認為即使當時院方加強監察，發現其肌鈣蛋白急劇上升，亦未能預測能否阻止其心臟停頓。

案件編號：CCDI-89/2017